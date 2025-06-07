快訊

救了全家！黃金獵犬半夜發現大火 機警叫醒所有人「無人傷亡」被讚爆

周末手機特價優惠！小米14 Ultra砍9千元 三星、蘋果手機最高降萬元

獨／竹聯幫學霸「京葵」羈押照首曝光 昔日霸氣全消了

國1北上八堵段遊覽車撞分隔島翻車 司機送醫回堵數公里

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國1北2K八堵段遊覽車撞分隔島翻車，駕駛送醫回堵數公里。圖／取自國道公路局1968影像
國1北2K八堵段遊覽車撞分隔島翻車，駕駛送醫回堵數公里。圖／取自國道公路局1968影像

國道一號北上2K+640基隆八堵路段，今天上午6點多有一輛沒有載客的遊覽車，不知何故撞上分隔島失控翻車，林姓司機受傷由消防局救護車送醫。事故造成北上路段回堵數公里，約7點30分仍在拖吊業中，盡快排除障礙。很多北上車輛趕緊從五堵交流道下到平面道路，避免塞在車陣中。

基隆市消防局表示，林姓（43歲）駕駛擦挫傷送送，當時只有一輛遊覽車疑自撞分隔島側翻，擋風玻璃碎裂，橫阻北上車道，所幸當時車內並無乘客。八堵到大華系統一度紫爆，北上車流大回堵。

遊覽車 自撞 基隆

延伸閱讀

災難級翻車？陸星材「金髮、蠟筆小新眉毛」黑歷史照被挖 意外撞臉李鍾碩 網嚇壞：媽媽都認不出來

端午節深夜嘉義男疑自撞翻車 頭顱破裂送醫不治

影／台南30歲男駕小貨車自撞分隔島翻車 尾隨機車及轎車險追撞

影／又暴衝？台南男開車突擦撞路邊轎車 全車四輪朝天翻車

相關新聞

國1北上八堵段遊覽車撞分隔島翻車 司機送醫回堵數公里

國道一號北上2K+640基隆八堵路段，今天上午6點多有一輛沒有載客的遊覽車，不知何故撞上分隔島失控翻車，林姓司機受傷由消...

悶熱飆36度高溫、午後大雷雨 吳德榮：注意下周熱帶擾動對台威脅程度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面東移減弱，各地多雲時晴、氣溫...

南橫利稻路段今晨坍方一度雙向阻斷 清理完成恢復通行

台東縣海端鄉台20線174K+400利稻路段，今天上午5時20分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，公路局南區養護工...

首颱蝴蝶下周生成？ 粉專：目前模式靠近台灣機率提升

首颱「蝴蝶」近期有無生成機會？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動92Ｗ與93Ｗ現階段同屬於同一個廣大的低壓...

你也有失眠困擾嗎？六大「失眠改善方式」 讓你一覺到天亮

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「失眠改善方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大失眠改善方式有哪些。

夢幻又可愛！ 繡球花新品種曝光 「舞蝶」植栽新手也能輕鬆照顧

繡球花新品種「桃園1號-舞蝶」華麗亮相，農業部表示，「桃園1號-舞蝶」適應台灣氣候，平地也能開花。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。