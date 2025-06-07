國1北上八堵段遊覽車撞分隔島翻車 司機送醫回堵數公里
國道一號北上2K+640基隆八堵路段，今天上午6點多有一輛沒有載客的遊覽車，不知何故撞上分隔島失控翻車，林姓司機受傷由消防局救護車送醫。事故造成北上路段回堵數公里，約7點30分仍在拖吊業中，盡快排除障礙。很多北上車輛趕緊從五堵交流道下到平面道路，避免塞在車陣中。
基隆市消防局表示，林姓（43歲）駕駛擦挫傷送送，當時只有一輛遊覽車疑自撞分隔島側翻，擋風玻璃碎裂，橫阻北上車道，所幸當時車內並無乘客。八堵到大華系統一度紫爆，北上車流大回堵。
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