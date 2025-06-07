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夢幻又可愛！ 繡球花新品種曝光 「舞蝶」植栽新手也能輕鬆照顧

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
繡球花新品種「桃園1號-舞蝶」華麗亮相。圖／取自農業部臉書粉專
繡球花新品種「桃園1號-舞蝶」華麗亮相。圖／取自農業部臉書粉專

繡球花新品種「桃園1號-舞蝶」華麗亮相，農業部表示，「桃園1號-舞蝶」適應台灣氣候，平地也能開花。

夢幻又可愛的繡球花，其實是溫帶的花卉，農業部表示，多數品種不適合台灣平地的氣候，因為夏季溫度太高，病蟲害頻繁，冬季又低溫不足，不僅栽培需要較高的成本，栽培難度也較高。

桃園農改場花了9年，終於培育出全新品種「桃園1號-舞蝶」。農業部表示，「桃園1號-舞蝶」適合台灣氣候，不需要低溫處理，平地3、4月就能自然盛開，而且開花時就像蝴蝶翩翩飛舞於枝條上，所以才有了「舞蝶」這個浪漫的名字。

農業部表示，這款舞蝶是台灣原生華八仙做為親本進行育種，不僅強健好養、四季常綠，冬天不落葉，就算是植栽新手也能輕鬆照顧。目前已申請植物品種權，未來將開放授權給有興趣的業者。無論是花農、園藝控、還是繡球花迷，這款新品種都絕對值得期待。

農業部 桃園 低溫

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