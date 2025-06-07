夢幻又可愛！ 繡球花新品種曝光 「舞蝶」植栽新手也能輕鬆照顧
繡球花新品種「桃園1號-舞蝶」華麗亮相，農業部表示，「桃園1號-舞蝶」適應台灣氣候，平地也能開花。
夢幻又可愛的繡球花，其實是溫帶的花卉，農業部表示，多數品種不適合台灣平地的氣候，因為夏季溫度太高，病蟲害頻繁，冬季又低溫不足，不僅栽培需要較高的成本，栽培難度也較高。
桃園農改場花了9年，終於培育出全新品種「桃園1號-舞蝶」。農業部表示，「桃園1號-舞蝶」適合台灣氣候，不需要低溫處理，平地3、4月就能自然盛開，而且開花時就像蝴蝶翩翩飛舞於枝條上，所以才有了「舞蝶」這個浪漫的名字。
農業部表示，這款舞蝶是台灣原生華八仙做為親本進行育種，不僅強健好養、四季常綠，冬天不落葉，就算是植栽新手也能輕鬆照顧。目前已申請植物品種權，未來將開放授權給有興趣的業者。無論是花農、園藝控、還是繡球花迷，這款新品種都絕對值得期待。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言