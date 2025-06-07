午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成
周末兩天為夏季天氣型態，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，偏南風影響，各地天氣悶熱，午後有陣雨，持續關注熱帶擾動發展。
天氣風險公司說，今明兩天整體仍為午後雷雨主導的天氣型態。白天易有午後局部大雷雨，山區雨勢較大，平地以中北部及東部影響明顯，特別是大台北。入夜後對流減弱，但中南部沿海清晨仍可能局部降雨。
氣溫方面，天氣風險公司表示，高溫普遍達32至34度，濕度高、悶熱，外出須注意防曬與午後天氣變化。
至於今年首颱蝴蝶何時生成？天氣風險公司表示，下周三起，熱帶擾動可能發展為颱風，路徑尚不明朗，建議密切關注最新預報。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言