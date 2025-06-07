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首颱蝴蝶下周生成？ 粉專：目前模式靠近台灣機率提升
首颱「蝴蝶」近期有無生成機會？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動92Ｗ與93Ｗ現階段同屬於同一個廣大的低壓帶，預期未來幾天會逐步整合成單一系統。不過，這場「擾動大亂鬥」過程相當混亂，整合難度高，也讓系統的發展速度變得緩慢。蝴蝶是否如期誕生，後續又要飛去哪？仍取決於整合情況，變數非常大。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前模式來看，靠近台灣的機率提升，但最終是親近，還是擦肩而過，還得再觀察幾天，持續追蹤。
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