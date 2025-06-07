悶熱飆36度高溫、午後大雷雨 吳德榮：注意下周熱帶擾動對台威脅程度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面東移減弱，各地多雲時晴、氣溫升；大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率；受西南風影響，上午中南部沿海偶有局部短暫陣雨的機率。北部23至34度、中部23至34度、南部24至36度、東部23至36度。

吳德榮說，明天至下周三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周四至15日的天氣，則與熱帶擾動的發展及其西南風引進的水氣密切相關，需再觀察。

至於是否有颱風將生成？吳德榮表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下周菲律賓東方有熱帶擾動發展，掠過台灣東北部海面其後有水氣跟隨。美國模式（GFS）亦有類似模擬，但在時間及空間上的分布、差異很大，對台灣構成的威脅、程度不同，顯示有不確定性，需持續觀察模式調整。