首颱蝴蝶將現蹤？ 鄭明典曬1張圖說明：還需要再等等

今年首颱蝴蝶遲未出現，不過，中央氣象署說，本周末至下周菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，發展強度及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態，及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出色調強化的東亞地區衛星雲圖，他表示，這一區的雲，尤其是代表高雲雲頂的紫色區塊，都被拉得「長長的」，表示高層有強風。因為地面較少強風，高層大片的強風區，幾乎就可以直接推論垂直風切偏大。

他說，垂直風切大很不利颱風發展，所以暫時還看不到對流趨明顯的整合，要看颱風，就還需要再等等，看後續環境風場的變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。