聽新聞
0:00 / 0:00
首颱蝴蝶將現蹤？ 鄭明典曬1張圖說明：還需要再等等
今年首颱蝴蝶遲未出現，不過，中央氣象署說，本周末至下周菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，發展強度及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態，及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。
前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出色調強化的東亞地區衛星雲圖，他表示，這一區的雲，尤其是代表高雲雲頂的紫色區塊，都被拉得「長長的」，表示高層有強風。因為地面較少強風，高層大片的強風區，幾乎就可以直接推論垂直風切偏大。
他說，垂直風切大很不利颱風發展，所以暫時還看不到對流趨明顯的整合，要看颱風，就還需要再等等，看後續環境風場的變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言