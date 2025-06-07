快訊

美中迎第二輪貿易談判 新加坡外長：雙方缺乏戰略信任

午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成

補助款辦法修改 主計總處限3天回覆 藍縣市轟中央突襲

聽新聞
0:00 / 0:00

最新天氣展望 未來2周留意熱帶擾動發展、西南季風影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初至期中各地多雲到晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨，期末有受熱帶擾動影響的可能，預報不確定性大。

氣象署說，未來第2周受西南季風影響，南部有較大雨勢發生的機率，其他地區午後有局部降雨。梅雨季模式預報不確定較大，留意氣象署的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

雨量 氣象署

延伸閱讀

高溫悶熱午後雷陣雨 下周留意熱帶擾動發展

恐影響台灣！首颱「蝴蝶」估下周生成 氣象專家：路徑可能靠近東部

首颱蝴蝶最快下周生成 不排除「接近台灣附近」 專家曝可能時間點

明氣溫顯著提升「高溫上看35度」周末熱帶擾動恐生成

相關新聞

新冠疫情升溫 大廠酒精漲一成 藥師：發災難財？

新冠疫情持續升溫，於社區藥局鋪貨市占率排名前三的「派頓」酒精，宣布調升一成價格，遭質疑「發災難財」。衛福部疾管署指出，指...

悶熱飆36度高溫、午後大雷雨 吳德榮：注意下周熱帶擾動對台威脅程度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面東移減弱，各地多雲時晴、氣溫...

首颱蝴蝶下周生成？ 粉專：目前模式靠近台灣機率提升

首颱「蝴蝶」近期有無生成機會？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動92Ｗ與93Ｗ現階段同屬於同一個廣大的低壓...

健康永續行動家／換肝之父陳肇隆植樹20年 一邊救人一邊救地球

耗時一年，前後諮詢八十二名來自醫界、學界、官員等專家，首支由民間出資的全民健保卅周年紀錄片「創造奇蹟的旅程」，完整記錄健...

夢幻又可愛！ 繡球花新品種曝光 「舞蝶」植栽新手也能輕鬆照顧

繡球花新品種「桃園1號-舞蝶」華麗亮相，農業部表示，「桃園1號-舞蝶」適應台灣氣候，平地也能開花。

午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成

周末兩天為夏季天氣型態，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，偏南風影響，各地天氣悶熱，午後有陣雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。