最新天氣展望 未來2周留意熱帶擾動發展、西南季風影響

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初至期中各地多雲到晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨，期末有受熱帶擾動影響的可能，預報不確定性大。

氣象署說，未來第2周受西南季風影響，南部有較大雨勢發生的機率，其他地區午後有局部降雨。梅雨季模式預報不確定較大，留意氣象署的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。