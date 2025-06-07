高溫悶熱午後雷陣雨 下周留意熱帶擾動發展

今天仍是夏季型天氣型態，中央氣象署說，今天環境持續吹偏南到西南風，清晨至上午中南部局部有陣雨出現的機率，其他地區為多雲到晴，感受高溫悶熱，午後留意各地有局部短暫雷陣雨，尤其北部地區及其他山區對流發展旺盛，有局部大雨發生的機率，且易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，下午外出注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫普遍為31至33度，南部近山區溫度會再更高一些，沒下雨時感受悶熱，戶外活動做好防曬並多補充水分，至於低溫普遍為25至27度。

明天、下周一環境為偏南至西南風，清晨至上午中南部局部地區有短暫陣雨，而其他地區為多雲到晴，感受高溫悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，6/8北部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

下周二至下周三白天環境逐漸轉為偏東至東南風，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周三晚起至下周四低氣壓接近，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

下周五西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明晨金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，周末交通往返留意航班資訊。

下周三晚起東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率。連日降雨雖緩，進入山區活動仍注意安全。

氣象署說，本周末至下周菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展的機率，發展強度及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態，及是否有南方水氣北上影響台灣附近的天氣。