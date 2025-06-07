健康你我他／陪媽媽住院復健 謝病友照看幫忙

一直以為父母親身強體健，可以長壽呷百二；未料，某日母親摔倒撞到後腦，幾天後右半邊麻痺送醫急診，醫囑需住院觀察，很快排到三人病房。

雖為母則強，但母親生性內向，不習慣和陌生人長時間相處。於是我們四手足分配照護工作，我請假較容易，就由我全天陪病看護，讓母親安心、父親放心，其餘手足負責張羅吃食及探望。

自從我念大學及結婚後，很久沒有和母親朝夕相處這麼多日子。養兒方知父母恩，此時我幫母親沐浴更衣、協助飲食及陪復健，看著母親慢慢地一步一步的往前邁步，彷彿回到小時候母親陪著牙牙學語、蹣跚學步的我，陪伴著我向前行。

同病房有二位病友，一位家人無法前來照顧，另一位是請外籍看護，將心比心，我會協助幫忙呼叫護理人員，也會幫忙買便當，若我離開病房也會請她們看護一下母親，這樣我也比較放心。有一次母親想吃水餃，我趕緊去買，但剛好檢查提早，我回來時母親已被護理師推走，還好病友告知母親被推到哪裡檢查了，讓我安心不少。

這次的陪病看護經驗，不僅讓我和母親的感情更緊密，住院期間有相互協助的病友，且在醫護照護下，母親復原狀況非常好，並提早出院，心中有滿滿的感謝。