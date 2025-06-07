聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／陪媽媽住院復健 謝病友照看幫忙

聯合報／ 文／韋韋（北市文山）
看著母親慢慢地一步一步的往前邁步，彷彿回到小時候母親陪著牙牙學語、蹣跚學步的我。圖／讀者提供
看著母親慢慢地一步一步的往前邁步，彷彿回到小時候母親陪著牙牙學語、蹣跚學步的我。圖／讀者提供

一直以為父母親身強體健，可以長壽呷百二；未料，某日母親摔倒撞到後腦，幾天後右半邊麻痺送醫急診，醫囑需住院觀察，很快排到三人病房。

雖為母則強，但母親生性內向，不習慣和陌生人長時間相處。於是我們四手足分配照護工作，我請假較容易，就由我全天陪病看護，讓母親安心、父親放心，其餘手足負責張羅吃食及探望。

自從我念大學及結婚後，很久沒有和母親朝夕相處這麼多日子。養兒方知父母恩，此時我幫母親沐浴更衣、協助飲食及陪復健，看著母親慢慢地一步一步的往前邁步，彷彿回到小時候母親陪著牙牙學語、蹣跚學步的我，陪伴著我向前行。

同病房有二位病友，一位家人無法前來照顧，另一位是請外籍看護，將心比心，我會協助幫忙呼叫護理人員，也會幫忙買便當，若我離開病房也會請她們看護一下母親，這樣我也比較放心。有一次母親想吃水餃，我趕緊去買，但剛好檢查提早，我回來時母親已被護理師推走，還好病友告知母親被推到哪裡檢查了，讓我安心不少。

這次的陪病看護經驗，不僅讓我和母親的感情更緊密，住院期間有相互協助的病友，且在醫護照護下，母親復原狀況非常好，並提早出院，心中有滿滿的感謝。

延伸閱讀

台中8旬嬤疑看護施暴全身瘀青！家屬怒報警 市府說話了

彰化同一超商一天逮2女車手 70歲看護嬤一錯再錯淪為車手

他把水餃煮到破皮以為熟了 八方雲集曝撇步：7分鐘輕鬆上桌

外籍看護高燒送急診「泌尿道感染」…雇主疑不檢點 醫：可能長期憋尿

相關新聞

推動中市肺癌與心房顫動篩檢 扶輪社友大手筆捐贈千萬元

國際扶輪3461地區今捐贈36.6萬美元，積極推動台中市民健康防護。分別是市政、向上兩扶輪社各捐贈31萬、5.6萬美元，...

愛肝達人站／女人是水做的！男人是地下水做的？

老公拍老婆馬屁：「妳柔情似水，果然女人是水做的！」

非聽不可／癌症預防診斷跟治療

癌症預防診斷跟治療

健康你我他／陪媽媽住院復健 謝病友照看幫忙

一直以為父母親身強體健，可以長壽呷百二；未料，某日母親摔倒撞到後腦，幾天後右半邊麻痺送醫急診，醫囑需住院觀察，很快排到三...

院長講堂／張賢政衛生局長代理院長 2招救醫院人力荒

在宜蘭行醫多年的張賢政，兩年前返鄉擔任基隆市衛生局長，今年兼任基隆市立醫院代理院長，更加任重道遠。市醫因人力流失，去年停...

台達、海科館 攜手珍古德救珊瑚

台達電子文教基金會昨宣布與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館攜手啟動珊瑚復育教育推廣合作，國際知名生態學家珍古德博士參觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。