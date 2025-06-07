愛肝達人站／女人是水做的！男人是地下水做的？

老公拍老婆馬屁：「妳柔情似水，果然女人是水做的！」

老婆立刻回敬：「那你們男人大概是地下水做的！藏汙納垢，暗流湧動，還得靠我們女人細水長流地幫你們洗淨一番！」

這段夫妻鬥嘴雖然逗趣，卻也意外點出了台灣B肝的現況。

事實上，B肝對台灣的影響，就像地下水一樣─潛藏，看不見，卻影響深遠。

民國75年是台灣公共衛生史上的重要分水嶺。這一年，台灣的新生兒一律接種B肝疫苗。因此民國75年以後出生的「新台灣人」，幾乎一出生就有了B肝抗體，不會感染到B肝，是「天生乾淨的活水」。

相反地，在民國75年以前出生的「舊台灣人」，多數在無知、無防的年代成長，早早受到B肝病毒汙染。許多人終其一生都不知道自己是B肝帶原者，直到肝硬化，肝癌悄悄找上門。

據統計，台灣有百分之八十以上的「舊台灣人」皆受過B肝病毒的洗禮。其中約有百分之十五仍是帶原者，其餘雖有抗體，但肝已經「泡過地下水」，沉默但已變質，與B肝帶原者一樣，是肝硬化、肝癌的高風險族群。他們可能是你我的家人、朋友，甚至自己。

肝是沉默的，它不喊痛，只會默默地流淚。

換言之，新台灣人是打疫苗長大的，舊台灣人是和病毒一起長大的。打疫苗是新世代的基本款：而B肝帶原是舊世代的隨身包。新台灣人喝咖啡，吃炸雞；舊台灣人喝青草茶、吃保肝丸。雖然時代不同，但健康一樣重要。

因此，想保肝，第一個先要了解自己的肝。出生在民國75年前的舊台灣人，請主動做B肝篩檢，並定期抽血及做腹部超音波檢查，預防並及早發現肝病變。

而以前打過疫苗但抗體消失的新台灣人，也要補打追加B肝疫苗，以加強保護力。

讓每一位台灣人，不管是表層乾淨的清水，還是地下的汙水，都有乾淨健康的肝。

女人是水做的，男人是地下水做的，我們要努力不讓B肝成為每一個家庭無形的毒害。

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