院長講堂／張賢政衛生局長代理院長 2招救醫院人力荒

在宜蘭行醫多年的張賢政，兩年前返鄉擔任基隆市衛生局長，今年兼任基隆市立醫院代理院長，更加任重道遠。市醫因人力流失，去年停辦呼吸照護、居家服務等業務，張賢政開出提高護理人員薪資、開辦住宿式長照機構等處方，力圖重振市醫，守護民眾健康。

張賢政愛讀書、成績好，建中畢業後，考取陽明大學醫學院。由於小時候是醫院小兒科的「常客」，接受了很好的醫護照顧，長大後行醫反饋，也是他的真實人生寫照。

關懷患者 聊天也是在看病

就讀陽明醫學院時，張賢政參加很多社團活動，有許多與人互動的機會。因此，當真正穿上白袍後，在宜蘭博愛醫院行醫，服務失能居家或末期安寧居家患者時，他除了運用醫療專業，也更有能力做到人與人的互動關懷，讓患者和家屬都很有感。

「治療老人家的慢性病，並非只是單純的開藥，叫他吃就會吃，而是要讓病人信任你，並能按時服藥。」張賢政說，曾有門診護理師說他看診10分鐘，9分半鐘都在和阿公阿嬤聊天，只有30秒談報告和開藥，「其實聊孫子、聊生活，更有助老人家聽從醫囑及自主控制」，所以聊天9分半鐘，也是在看病。

在羅東行醫期間，張賢政常參與社區衛教活動，提醒老人家一周要運動幾天、一次幾分鐘、強度還要夠等。有人反問他有沒有做到？他警覺到「如果自己辦不到，衛教就沒有說服力」，所以開始跑步至今，每個月平均會跑個15天。

愛上跑步 馬拉松賽事求婚

愛上跑步，也讓張賢政和擔任醫檢師的妻子陳美陵，在愛情道路同行時留下美好的回憶。2010年兩人一起報名太魯閣峽谷馬拉松，張賢政精心籌畫求婚大計。從一開始他的參賽號碼是5200（我愛妳，陵），妻子則是5199，已見用心程度。到了終點布置海報及花束，在路跑協會工作人員、媒體記者祝福聲中，甜蜜親吻許定終身。

籌辦婚宴也加入路跑元素，他們把跑步機搬進會場，邀請賓客進場前先跑步。兩人並非光說不練，陳美陵穿著婚紗上場，倡導健康概念。

自認是「工作狂」的張賢政，視跑步是與自己心靈對話的時刻，有助於在忙碌工作中沉澱情緒和整理思緒。跑步時，若有靈光乍現，他會停下來錄一段話，或是打幾個字，記下隔天的工作重點，大多數時候就是放空，透過跑步紓壓，再次充填工作動力。

張賢政藉由跑步，在忙碌工作中沉澱情緒和整理思緒。圖／張賢政提供

重振市醫 替護理人員加薪

基隆市立醫院歷史超過百年，近年因為人力不足，營運遇到瓶頸。東信路院本部呼吸照護病房去年底不再收治病人，長照的居家服務也喊停，義二路門診部診次也縮減。營運走下坡，招募醫護投入不易，更難扭轉局面。張賢政代理院長兩個月，理出市醫困境，並提出了突圍路徑。

回顧市醫的歷史脈絡，百年前開辦是為了因應台灣地區發生的鼠疫傳染病，後來隨時代推演改制，有了今日的局面。張賢政認為，公共衛生是市醫很重要的存在價值，現在基隆市民對公共衛生、預防保健的需求，還有高齡社會醫療及長照需求，都是市醫的使命。

重振市醫首要工作，張賢政指出，在調整非公職護理等人員薪資，近期就會完成。等到護理人力增加，再擴充承接公共衛生、預防保健業務，也為市醫挹注營收。

明年6月底如能順利開辦110床住宿式長照機構，入住的病人除有長照需求，也會有家醫科、骨科、復健科、泌尿科、眼科、新陳代謝科等醫療需求，有助市醫招募專科醫師陣容。

基隆老年人口比率相對高，張賢政希望，市立醫院重回營運軌道後，未來不管是公營運作或委外經營，公共衛生、預防保健、防疫、老人醫療等服務，都是在醫院內跟外展醫療的基礎，照顧更多民眾，滿足基隆超高齡社會的醫療及長照需求。