新北、IKEA 給失親兒少一個家

「類家庭」是寄養家庭、安置機構外的失親兒少的第三條路，新北開辦八年，在三重、林口、永和與新店廿三處共照顧七十六名兒少。市長侯友宜說，很多孩子無法得到完整家庭照顧，透過類家庭以愛陪伴成長，是撐起國家最重要的基礎工程。

蘆洲士紳李福田、何錦忠、蘆洲復興福德宮及ＩＫＥＡ設計服務協助改造六戶類家；台灣希望之光慈善會捐款五十萬元、新北市油漆業職業工會贊助工程，為失親的兒少打造溫暖的家。

新北社會局昨將裝修成果搬至市府，李福田說，受過創傷的孩子更需要加倍的愛療癒傷口。台灣希望之光慈善會理事長詹桂美也說，盼集合眾人的力量，點亮他人生命的光。

ＩＫＥＡ設計師陳苡睿說，設計靈感來自一個溫暖的擁抱，盼孩子進到陌生環境中依然能感受到溫暖。新北市油漆業職業工會理事長蔡詔淵說，投入計畫的夥伴都深感驕傲。

類家庭照顧者夫婦許小姐、高先生表示，類家庭照顧也讓自己的孩子多了手足相處的機會，安定孩子的情緒是在照顧過程中最大的挑戰，透過芥菜種會協助，夫妻二人逐漸從互動中知道如何提供孩子們需求。

社會局長李美珍說，新北會持續擴展類家庭服務，讓原生家庭有狀況的孩子，在家的環境下重拾對社會信任，善心人士若有意投入愛小孩工程，可透過「新北市好日子愛心大平台」傳遞。