聽新聞
0:00 / 0:00

新北、IKEA 給失親兒少一個家

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北社會局昨將類家庭裝修成果搬至市府，市長侯友宜（中）與類家庭爸媽、捐贈者孩子一同合影。記者劉懿萱／攝影
新北社會局昨將類家庭裝修成果搬至市府，市長侯友宜（中）與類家庭爸媽、捐贈者孩子一同合影。記者劉懿萱／攝影

「類家庭」是寄養家庭、安置機構外的失親兒少的第三條路，新北開辦八年，在三重、林口、永和與新店廿三處共照顧七十六名兒少。市長侯友宜說，很多孩子無法得到完整家庭照顧，透過類家庭以愛陪伴成長，是撐起國家最重要的基礎工程。

蘆洲士紳李福田、何錦忠、蘆洲復興福德宮及ＩＫＥＡ設計服務協助改造六戶類家；台灣希望之光慈善會捐款五十萬元、新北市油漆業職業工會贊助工程，為失親的兒少打造溫暖的家。

新北社會局昨將裝修成果搬至市府，李福田說，受過創傷的孩子更需要加倍的愛療癒傷口。台灣希望之光慈善會理事長詹桂美也說，盼集合眾人的力量，點亮他人生命的光。

ＩＫＥＡ設計師陳苡睿說，設計靈感來自一個溫暖的擁抱，盼孩子進到陌生環境中依然能感受到溫暖。新北市油漆業職業工會理事長蔡詔淵說，投入計畫的夥伴都深感驕傲。

類家庭照顧者夫婦許小姐、高先生表示，類家庭照顧也讓自己的孩子多了手足相處的機會，安定孩子的情緒是在照顧過程中最大的挑戰，透過芥菜種會協助，夫妻二人逐漸從互動中知道如何提供孩子們需求。

社會局長李美珍說，新北會持續擴展類家庭服務，讓原生家庭有狀況的孩子，在家的環境下重拾對社會信任，善心人士若有意投入愛小孩工程，可透過「新北市好日子愛心大平台」傳遞。

新北 侯友宜

延伸閱讀

營養午餐爆食安！新北修正契約 環境不潔、違反食安等均增列裁罰

主計總處擬修地方補助 新北呼籲事關民眾福祉應先研議

提升一線警員安全保障及機動性 新北警獲贈7輛偵防車

新北殯儀館回饋金6/7起發放 44里符合資格

相關新聞

推動中市肺癌與心房顫動篩檢 扶輪社友大手筆捐贈千萬元

國際扶輪3461地區今捐贈36.6萬美元，積極推動台中市民健康防護。分別是市政、向上兩扶輪社各捐贈31萬、5.6萬美元，...

愛肝達人站／女人是水做的！男人是地下水做的？

老公拍老婆馬屁：「妳柔情似水，果然女人是水做的！」

非聽不可／癌症預防診斷跟治療

癌症預防診斷跟治療

健康你我他／陪媽媽住院復健 謝病友照看幫忙

一直以為父母親身強體健，可以長壽呷百二；未料，某日母親摔倒撞到後腦，幾天後右半邊麻痺送醫急診，醫囑需住院觀察，很快排到三...

院長講堂／張賢政衛生局長代理院長 2招救醫院人力荒

在宜蘭行醫多年的張賢政，兩年前返鄉擔任基隆市衛生局長，今年兼任基隆市立醫院代理院長，更加任重道遠。市醫因人力流失，去年停...

台達、海科館 攜手珍古德救珊瑚

台達電子文教基金會昨宣布與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館攜手啟動珊瑚復育教育推廣合作，國際知名生態學家珍古德博士參觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。