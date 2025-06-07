聽新聞
0:00 / 0:00

台達、海科館 攜手珍古德救珊瑚

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
知名生態學家珍古德博士（中）與台達集團創辦人鄭崇華（左）、海科館館長王明源（右）一同種下象徵希望的珊瑚苗。記者許正宏／攝影
知名生態學家珍古德博士（中）與台達集團創辦人鄭崇華（左）、海科館館長王明源（右）一同種下象徵希望的珊瑚苗。記者許正宏／攝影

台達電子文教基金會昨宣布與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館攜手啟動珊瑚復育教育推廣合作，國際知名生態學家珍古德博士參觀潮境珊瑚保種中心，見證三方合作，並與台達集團創辦人鄭崇華，一同種下象徵希望的珊瑚苗，將於今年夏天達成一萬株珊瑚的復育工作。

珍古德表示，樂見台灣企業不遺餘力推動海洋保育，參觀保種中心後完整感受到台達復育珊瑚所做的跨國界行動與成果，期望後續的合作，透過珊瑚繪本以及協會長期推動的根與芽全球青年行動計畫，用貼近大眾的方式讓更多人認識珊瑚與海洋生態保育。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華說，台達長期推動節能減碳，致力於環境永續發展，近年更逐步落實生物多樣性保育，由台達基金會和海科館共同創立潮境珊瑚保種中心，利用台達的技術協助研究人員進行珊瑚保種與復育，已保存四十種以上台灣的珊瑚。

鄭崇華表示，基金會很榮幸接下來能與國際珍古德協會及海科館合作，將「珊瑚，是海洋的森林」繪本作為推廣媒介，從科技復育的角度出發，引導孩子和大眾更關心台灣的海洋。

去年底珍古德曾受新加坡政府邀請，見證台達和新加坡國家公園局合作的珊瑚保種中心開幕，今年則和台達締結合作關係，進一步推廣繪本和「根與芽」計畫。

珍古德 珊瑚

延伸閱讀

台達電攜手珍古德 推廣珊瑚復育教育

台達電推廣珊瑚復育教育 鄭崇華與珍古德種下珊瑚苗

台達電創辦人鄭崇華 攜手生態學家珍古德保育珊瑚

對抗暖化危機 大堡礁珊瑚登冷凍版「諾亞方舟」被凍結在時間中

相關新聞

推動中市肺癌與心房顫動篩檢 扶輪社友大手筆捐贈千萬元

國際扶輪3461地區今捐贈36.6萬美元，積極推動台中市民健康防護。分別是市政、向上兩扶輪社各捐贈31萬、5.6萬美元，...

愛肝達人站／女人是水做的！男人是地下水做的？

老公拍老婆馬屁：「妳柔情似水，果然女人是水做的！」

非聽不可／癌症預防診斷跟治療

癌症預防診斷跟治療

健康你我他／陪媽媽住院復健 謝病友照看幫忙

一直以為父母親身強體健，可以長壽呷百二；未料，某日母親摔倒撞到後腦，幾天後右半邊麻痺送醫急診，醫囑需住院觀察，很快排到三...

院長講堂／張賢政衛生局長代理院長 2招救醫院人力荒

在宜蘭行醫多年的張賢政，兩年前返鄉擔任基隆市衛生局長，今年兼任基隆市立醫院代理院長，更加任重道遠。市醫因人力流失，去年停...

台達、海科館 攜手珍古德救珊瑚

台達電子文教基金會昨宣布與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館攜手啟動珊瑚復育教育推廣合作，國際知名生態學家珍古德博士參觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。