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新冠疫情升溫 大廠酒精漲一成 藥師：發災難財？

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，指揮中心解編後，酒精已非防疫物資，無法以傳染病防治法處理。圖為酒精消毒示意圖。記者林琮恩／攝影
衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，指揮中心解編後，酒精已非防疫物資，無法以傳染病防治法處理。圖為酒精消毒示意圖。記者林琮恩／攝影

新冠疫情持續升溫，於社區藥局鋪貨市占率排名前三的「派頓」酒精，宣布調升一成價格，遭質疑「發災難財」。衛福部疾管署指出，指揮中心解編後，酒精已不是防疫物資，現已無法以傳染病防治法處理。食藥署副署長王德原說，國內有九家業者持有藥用酒精許可證，目前供貨正常，也無漲價的情形。

基層藥師協會理事長沈采穎表示，疫情升溫後，酒精需求量也隨之提升，昨向酒精業者叫貨時，業者指出，即起調漲酒精的進貨價格一成，且採限量供應，每家藥局只能買一箱，漲價又限量，業者疑似乘機「發災難財」。

疾管署發言人羅一鈞表示，指揮中心成立期間，酒精曾被列為防疫物資，依傳染病防治法第六十一條規定，中央流行疫指揮中心成立，對主管機關已開始徵用之防疫物資，有囤積居奇或哄抬物價之行為，且情節重大者，可一年以上、七年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金。

羅一鈞說，隨著指揮中心解編後，酒精不再列為防疫物資，不再適用該條文規範，酒精已視為一般民生物資，如衛生紙等物品，若擔心哄抬，應由公平交易委員會認定。

沈采穎表示，藥用酒精生產的廠商主要有三家，分別是醫強、派頓、生發，前二家市占率最高，派頓開第一槍後，是否帶動聯合漲價待觀察。此次不曉得派頓漲價的原因，但近期，市場上的酒精需求提高，業者恐是觀察到此現象才決議漲價，她認為政府應該介入了解。

新冠肺炎

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