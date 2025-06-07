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teamLab高雄科工館開展 沉浸光影世界

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
「teamLab共創！未來園」即日起至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓1、2特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沉浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影
「teamLab共創！未來園」即日起至10月12日將在高雄市國立科學工藝博物館2樓1、2特展廳舉辦，帶給民眾兼具創造力與沉浸感的互動體驗。記者劉學聖／攝影

全球累積1500萬以上人次體驗的知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」，今天起在高雄舉辦，透過數百台投影裝置呈現大面積花海、海洋、天空景致，讓民眾完全融入其中，帶來全新互動式視覺震撼！

「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館2樓1、2展廳展到10月12日，此次作品包含「點滴瀑布」、「與花共生的動物們」、「光球管弦樂團」、「小人兒所居住的音樂牆」、「滑梯水果園」等，其中「鼓動山谷中的塗鴉自然」會隨著真實世界季節變換，呈現限定花朵品種，特定時間更會百花齊放，讓人驚嘆。

teamLab代表西口正人說， teamLab共創未來園去年在台北舉辦獲得絕佳回響，此次移往南部，作品充分發揮高雄特色。

聯合數位文創董事長李彥甫表示，teamLab共創未來園是強大體驗式活動，會場許多元素來自參與者的創作，「因為大家的創作，豐富了這個展覽，這是teamLab核心想法」。光影式科技能讓各年齡層樂在其中，建議大家穿白色系服裝來觀展，將全身融入光影世界。

主辦方表示，teamLab在台灣辦過7次，累積逾50萬觀賞人次，透過沉浸互動形式，每個人都能成為作品一部分，此次新增「彩繪環世界」主題，民眾能沉浸於百花綻放和動物遷徙的山谷中，或徜徉在瀑布浪潮之間。科工館館長李秀鳳大讚「完美融合科技和藝術」。

高雄市 觀光 展覽資訊 光影 teamLab

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