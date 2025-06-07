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健康永續行動家／陳肇隆傳承換肝術 盼重振外科光彩
健保如欲永續發展，仰賴醫界無私奉獻，且代代傳承，對於拯救人命的外科領域來說，更是如此，陳肇隆表示，四十多年前成績優異的住院醫師大都將外科視為首選，如今優勢不再，如何重振外科光彩，是他重要課題。
一九七六年，林口長庚招收第一屆住院醫師，陳肇隆畢業前夕從報紙分類廣告看到招募訊息，算好日期，搭車北上。「從高雄至台北，平快車費用一○五元。」年輕時熱血澎湃，搭台鐵夜車趕赴台塑大樓，陳肇隆仍清晰地記著細節，共兩百多人報名，名額僅六人，他以備取資格進入長庚體系。
那時外科住院醫師工作量超乎想像，晨會後整天在手術室拉勾、當助手，每兩天值夜班，從急診、病房和加護病房，以院為家。但在羅慧夫、張昭雄等前輩指導下，陳肇隆鎖定肝臟領域，並遠赴海外，向恩師史達若（Thomas Starzl）學習，開啟成為亞洲換肝之父的醫者之路。
陳肇隆說，外科醫師雖然辛苦，卻可從救人活命的使命感中，獲得快樂與滿足。這四十年來，他見證太多棘手病例， 但過去不可能的急、重、難症，逐漸成為常規治療。醫療是終身學習的志業，只要站在手術台前，都將面臨不同的挑戰，期許更多新生代投入外科領域。
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