健康永續行動家／陳肇隆剷除政治樹 精細規畫如開刀

陳肇隆是亞洲第一例肝臟移植手術主刀醫師，他認為，換肝就跟種樹一樣，前者救人，後者救地球，站在地球永續的角度，如果每個人均選擇一件對環境有益的小事，社會就可以更美好，而種樹便是他所選擇的「小事」。

陳肇隆認為，想要成功種樹，就需挑對樹種，選擇兼具實用與美觀、遮陰度夠高的樹種，例如，台灣本土樟樹、肖楠、櫸樹、台灣肉桂等。至於外來種的黑板樹，嚴重破壞自然生態，且開花時散發惡臭，實在不宜栽種。

黑板樹常被戲稱為「政治樹」，生長速度快，短短兩三年，就可長至兩三層樓高，深獲政治人物喜愛，廿多年前被視為綠化典範。但因淺根，颱風來襲，容易傾倒，樹枝易被吹斷，傷及民眾。再者樹根亂竄，嚴重破壞地基。

在廿、卅年前，一家企業捐贈高雄長庚三百棵黑板樹，幾年後樹林挺拔，但樹根竄生，嚴重破壞路旁地面，破壞生態。再者，開花季節散發刺鼻臭味，容易造成過敏，確實有損醫院形象。

如何剷除「嫌惡設施」黑板樹，成為陳肇隆擔任院長的一大任務。他說，「這工作可是急不得」，為求生態平衡及美觀，移樹前先在黑板樹前後各種一棵肉桂樹，等肉桂樹茁壯，再移走黑板樹。

「想做好環境永續，也需想辦法降低爭議。」陳肇隆強調，大部分民眾不清楚黑板樹的可怕之處，貿然砍伐，恐遭致批評，為此他多次在院務會議說明，讓同仁了解實情。另配合肉桂樹苗培育，前後歷經五、六年，才順利清除院內數百棵黑板樹。