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幕後／賴清德指示潘孟安赴美 背後與對等關稅有關

大樂透頭獎連2槓 下期獎金保證1億元

中央社／ 台北6日電

大樂透第114059期今晚開獎。中獎號碼為11、46、15、42、39、13，特別號28；派彩結果，頭獎槓龜，連2槓，下期頭獎保證新台幣1億元。

大樂透加開32組100萬獎項開出情形，32組中開出9組，總中獎注數為11注，其中7組為單注中獎，2組為2注均分，本期尚有23組100萬獎項未開出，將於次期（10日）繼續加開。

貳獎1注中獎，獎金223萬5151元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣 大樂透

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大樂透第114056期開獎

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