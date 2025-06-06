大樂透頭獎連2槓 下期獎金保證1億元

為了要讓更多人能夠看到在地藝術家的陶藝作品，還有柴燒自然產出的藝術之美，淡水文化基金會今年在淡水文化園區殼牌倉庫的Ｃ棟藝文展演中心，舉辦陶砌-夏日生活藝術節，有13位來自北海岸的藝術家聯合展出的陶藝作品，將藝術陶作與生活的結合呈現在大家眼前，也讓更多人看到，淡水北海岸地區眾多陶器創作愛好者群聚的藝術景觀。

2025-06-06 22:17