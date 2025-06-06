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婦嫌菜少…苦主盤中糖醋魚「遭員工直接夾走」 高雄知名台菜餐廳回應
高雄知名老字號台菜餐廳鄧師傅有一道招牌菜糖醋魚片，每到用餐時間很快被點光，一名消費者在社群平台發文，等結帳時，她盤中糖醋魚，硬是被夾給了另一名婦人，讓人傻眼。鄧師傅今表示，針對服務細節不足影響用餐體驗，允諾加強員工教育訓練。
有消費者在Threads發文，中午到鄧師傅用餐，點了5道菜，等待結帳時，排在後面的婦人看到她盤子裡的糖醋魚份量較多，於是向店家反映想多拿一點，沒想到服務人員竟認真數起她盤裡的糖醋魚，「不好意思，新人多給妳了」，於是換了一盤稍少的糖醋魚，讓她直呼「這處理方式令人傻眼」。
鄧師傅今在臉書聲明，「我們知道，任何服務細節的不足，都有可能影響您的用餐體驗，所以，我們誠心歡迎每一位顧客給我們回饋，歡迎隨時回饋您的意見。讓我們一起，把每一份料理、每一份服務，做得更好」，此外加碼宣布6日至8日為門市人員教育訓練日，3天期間限定糖醋魚片買一送一。
衛生局針對鄧師傅餐點疑回收後再提供給消費者，涉食安疑慮今上午派員稽查，業者坦承昨日因有消費者等候結帳時，反映所點購的糖醋魚數量不均，但因檯面已無糖醋魚片，故由員工自前一位消費者所點購相同餐點盤中夾取魚片添補。
對業者此舉，衛生局表示消費者未碰觸或食用餐點，自不同消費者餐盤中夾取仍有食品汙染疑慮，已責令業者改善，若再查獲將依食品安全衛生管理法第8條暨第44條裁罰至少6萬元罰鍰。
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