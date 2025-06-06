聲樂家任蓉領軍 台灣美聲赴義大利唱「聖年之歌」

今年適逢每25年舉辦1次、有700多年歷史的聖年，聲樂家任蓉將帶領台灣音樂家參加「台、義聯合聲樂演唱會」，與義大利指揮、合唱團合作演唱「聖年之歌」，26日起巡迴義國演出。

演唱會由任蓉表演藝術學坊及羅馬台北文化協會共同策畫，今天在台北華山文創園區舉行記者會，包括任蓉，以及台北市義大利商會會長、前駐義大利代表李新穎等人出席。

旅居海外多年的任蓉表示，她從1997年開始舉辦「世華音樂大賽」，疫情過後開始向歐洲樂壇推介台灣音樂家，「我發現我們的歌手絕對不輸外國歌手，因此想要做一些活動，試著讓更多人知道這些優秀的台灣音樂家，今年適逢『聖年』，很適合以這個主題，讓我們用台灣的聲音向這個特別的傳統致敬」。

居中協調的李新穎表示，這是台灣史上首次由民間支援、贊助的特別活動，畢竟「聖年」25年1次，這次不辦，下次要再等25年。

李新穎表示，「聖年」對義大利、教廷都是一項非常重要的盛事，台灣與教廷關係密切，因此以「聖年」為主題舉辦音樂會，可說別具意義。

李新穎感謝政府駐外單位、外交部、文化部及僑委會的協助，及義大利駐地代表處等單位在當地給予許多行政上的協助，讓這項特別的音樂會可以順利舉辦。

任蓉表示，演唱會將有4場，包括在羅馬的2場，分別是26日在羅西尼劇院，28日在羅馬音樂院演奏廳；29日在佛羅倫斯聖母瑪利亞十字教堂；7月3日在駐米蘭辦事處文藝廳。

此行包括耿立、劉夢潔、謝孟潔、趙方豪、黃奕誠等5名台灣聲樂家前往演唱，並與義大利指揮、合唱團合作，演唱曲目包括宗教歌曲、國台語歌曲及世界名曲，並聯合演唱梵蒂岡為慶「聖年」發布的「聖年之歌」。

特別的是，這次也將演唱已故台灣作曲家陳茂萱的作品，以及「雨夜花」、「望春風」、「月亮代表我的心」等台灣歌曲。