推動中市肺癌與心房顫動篩檢 扶輪社友大手筆捐贈千萬元

國際扶輪3461地區今捐贈36.6萬美元，積極推動台中市民健康防護。分別是市政、向上兩扶輪社各捐贈31萬、5.6萬美元，與台中市衛生局攜手合作，推動「台中市肺癌篩檢補助計畫」以及「台中市市民社區心房顫動篩檢及預防計畫」，總計捐贈給新台幣1098萬元，提升兩項疾病的早期篩檢率，守護市民健康。

衛生局說，肺癌已連續14年高居全台癌症死因首位，亦為台中市癌症死亡首因，前年死亡人數達1083人，占全市癌症死亡人數的18.9%。由於肺癌存活率與確診期別密切相關，若能在第1期即時診斷並接受治療，5年存活率可高達9成。因此，市府推動3年期擴大肺癌篩檢計畫，開放設籍台中市、具特定高風險條件者申請補助，預計可惠及2350人。

衛生局說，心房顫動則是常見的心律不整疾病，患者發生腦中風的機率為一般人的4至5倍，國內盛行率為1.5%，且持續上升。為提升早期偵測與介入治療效率，市府導入即時心電圖儀器與智慧輔助系統，讓檢測結果可快速判讀，並由台中榮總心臟專科醫師透過雲端進行專業判讀，後續由衛生所轉介市民至心臟內科進一步追蹤檢查，以期早發現、早治療，有效預防腦中風風險。

國際扶輪3461地區總監何信宗表示，扶輪社長期投身公益，積極參與醫療與健康領域的推動工作。這次肺癌篩檢與心房顫動預防計畫，是社友團結投入、回饋社會的具體成果，盼藉由扶輪社的影響力，協助高風險族群及有需求市民把握免費檢查機會，爭取早期診斷與治療，守護健康。