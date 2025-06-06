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海上圖書館「望僕號」再訪澎湖 開放登船開啟多元文化交流

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
望僕號船上超過2000本外語與翻譯圖書展售。記者郭韋綺／翻攝
望僕號船上超過2000本外語與翻譯圖書展售。記者郭韋綺／翻攝

亞洲最大海上圖書館「望僕號」再度航抵澎湖馬公港，展開為期近一個月文化交流盛會，今舉行開幕儀式，國際志工身穿各國民族服飾舞蹈演出，博得現場民眾熱烈掌聲，除每日開放登船參觀，還規畫船上國際文化展演、青少年積木挑戰賽，為澎湖注入知識能量與文化氣息。

為與國際接軌，澎湖縣政府與望僕號合作於停靠期間舉辦一系列文化活動，開幕儀式上，縣長陳光復獲頒象徵性「船員證」，象徵成為望僕號的一員。

陳光復指出，望僕號上次靠港曾吸引超過1萬6000人次登船參觀，今年再度來訪，不僅讓鄉親有機會走上世界之船，也為澎湖注入溫柔而有力的文化能量。

陳光復表示，望僕號不僅是亞洲最大的海上圖書館，更是一艘承載愛與希望的文化船，船上志工來自世界各地，航行全球與社區、居民互動交流，傳遞知識、文化與人道關懷，上次來訪時，更特地前往吉貝關心離島居民，展現溫柔的力量。

他感謝海軍馬公後勤支援指揮部、台灣港務公司馬公管理處與台灣自來水公司澎湖營運所的協助，讓船隻順利靠港、垃圾及供水作業無縫銜接，展現地方行政與國際團隊的高效合作。

澎湖縣府表示，「望僕號」停靠澎湖馬公港第一碼頭至29日並每日開放民眾免費登船參觀，時間為下午1時至晚間8時30分，每週三休館。船上超過2000本外語與翻譯圖書展售外，也設有兒童閱讀區、多國文化展覽及船員交流空間。

15日預計將舉行「積木挑戰賽」，邀請澎湖在地學生組隊參賽，發揮創意與團隊合作，拓展跨國交流的視野，此外，也將在縣文化局演藝廳舉辦大型文化交流活動，邀請船員與學生進行對話，分享各國文化故事，促進青少年多元理解與國際參與。

澎湖縣長陳光復獲頒望僕號象徵性船員證。記者郭韋綺／翻攝
澎湖縣長陳光復獲頒望僕號象徵性船員證。記者郭韋綺／翻攝
國際志工身穿各國民族服飾舞蹈演出，博得現場民眾熱烈掌聲。記者郭韋綺／翻攝
國際志工身穿各國民族服飾舞蹈演出，博得現場民眾熱烈掌聲。記者郭韋綺／翻攝
澎湖縣政府與望僕號合作於停靠期間舉辦一系列文化交流盛會。記者郭韋綺／翻攝
澎湖縣政府與望僕號合作於停靠期間舉辦一系列文化交流盛會。記者郭韋綺／翻攝

馬公 陳光復 澎湖縣

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