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新冠疫情升溫患者增一成 台中一長者感染一周急診不治 　

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新冠疫情升溫，衛生福利部台中醫院感染科主任陳宗家今指出，因為呼吸道症狀前往「新冠特診」就醫的民眾增加一成以上。圖／台中醫院提供
新冠疫情升溫，衛生福利部台中醫院感染科主任陳宗家今指出，因為呼吸道症狀前往「新冠特診」就醫的民眾增加一成以上。圖／台中醫院提供

新冠肺炎疫情持續升溫，疾管署預估六月底、七月初會進入高峰，衛生福利部台中醫院感染科主任陳宗家今指出，一名70多歲的長者，有糖尿病、心臟病史，沒打疫苗確診，且感染一周後才因為呼吸喘到急診就醫，緊急轉送加護病房治療，最後仍無力回天，提醒家有慢性病長輩，一出現咳嗽、發燒、喉呼吸道症狀務必立即就醫，不要延誤就醫造成遺憾。

陳宗家說，該院本周起開設「新冠特別門診」，發現新冠病毒感染者增加一成以上，就醫的狀況也從過去個人感染轉為家庭中兩人以上群聚感染，提醒民眾在疫情流行期間仍要堅守「防疫三要」要打疫苗、要勤洗手、要戴口罩，確保自己與家人的健康。

他說，從「新冠特診」就醫情況可發現，很多一來就是一家人確診， 其中不乏夫妻一起確診就醫， 或是帶長輩一起來就醫的情況， 「疫情樣貌已經不是只有一個人確診，而是家庭中兩個以上家庭群聚感染的狀況。」

另根據疾管署最新統計，截至6月1日，新冠JN.1疫苗接種率只有9.12%，其中65歲以上接種率分別為第一劑18.85%、第二劑1.14%。對此，陳宗家特別提醒，由於因免疫力低下的慢性病族群併發重症者依舊存在 ，所以提醒免疫力低下或慢性病族群，只要從去年十月起尚未打過JN.1，或已經打過超過六個月的民眾，可以前往接種疫苗或追加第二劑，增強抵抗力。

陳宗家提醒，該院「新冠特診」一周十診提供疫情期間出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀民眾就診，及時診斷並接受治療，避免併發重症風險。

確診 疫苗 疫情

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