7日高溫悶熱...留意午後雷陣雨 北部防大雨
交通部中央氣象署今晚預報，明天環境持續吹偏南到西南風，感受高溫悶熱，午後各地留意雷陣雨，尤其北部防大雨。
氣象署表示，明天清晨至上午，中南部局部有陣雨出現的機率，其他地區為多雲到晴，感受高溫悶熱，午後留意各地有局部短暫雷陣雨。
氣象署提醒，明天北部地區及其他山區對流發展旺盛，有局部大雨的機率，且易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，下午外出注意天氣變化並攜帶雨具備用。
氣象署預測，明天各地高溫普遍為攝氏31至33度，南部近山區溫度會更高些，離島澎湖、金門高溫也上看30度，馬祖28度。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言