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7日高溫悶熱...留意午後雷陣雨 北部防大雨

中央社／ 台北6日電

交通部中央氣象署今晚預報，明天環境持續吹偏南到西南風，感受高溫悶熱，午後各地留意雷陣雨，尤其北部防大雨。

氣象署表示，明天清晨至上午，中南部局部有陣雨出現的機率，其他地區為多雲到晴，感受高溫悶熱，午後留意各地有局部短暫雷陣雨。

氣象署提醒，明天北部地區及其他山區對流發展旺盛，有局部大雨的機率，且易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，下午外出注意天氣變化並攜帶雨具備用。

氣象署預測，明天各地高溫普遍為攝氏31至33度，南部近山區溫度會更高些，離島澎湖、金門高溫也上看30度，馬祖28度。

高溫 馬祖 氣象署

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