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傳廠商抬價⋯食藥署查無漲價 羅一鈞：酒精非防疫物資

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，指揮中心解編後，酒精已非防疫物資，無法以傳染病防治法處理。依該法，哄抬物價防疫物資價格，最高可處7年以下有期徒刑。圖為酒精消毒示意圖。記者林琮恩／攝影
衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，指揮中心解編後，酒精已非防疫物資，無法以傳染病防治法處理。依該法，哄抬物價防疫物資價格，最高可處7年以下有期徒刑。圖為酒精消毒示意圖。記者林琮恩／攝影

新冠疫情升溫，民眾瘋搶防疫物資，卻傳出業者疑似趁機調升酒精價格，基層藥師協會理事長沈采穎說，近期藥局市占率排名前三的「派頓」，宣布今起調升價格一成。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，指揮中心解編後，酒精已非防疫物資，無法以傳染病防治法處理。依該法，哄抬物價防疫物資價格，最高可處7年以下有期徒刑。

沈采穎表示，近期酒精熱賣，她昨天原想多叫約3成酒精，以供應民眾上漲需求，但廠商表示，今天午夜12時起，酒精就要漲價，且採「限量供應」，每家藥局只能買一箱，目前其他酒精廠商雖還未提出漲價，「但是否跟進，打上問號」，且挑在疫情升溫時刻漲價，令人懷疑是否想「趁機發災難財」，政府應介入查核。

羅一鈞表示，指揮中心成立期間，酒精曾被列為防疫物資，依傳染病防治法第61條規定，中央流行疫情只會中心成立期間，對主管機關已開始徵用之防疫物資，有囤積居奇或哄抬物價之行為，且情節重大者，可1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金，指揮中心解編後，酒精已不再列為防疫物資，不再適用該條文規範。

「目前酒精不是防疫物資，視為一般民生物資，如衛生紙等物品，若擔心哄抬，應由公平交易委員會認定。」羅一鈞表示，將與食藥署確認，後續如外界認為藥物、醫材等價格不合理，處理程序如何進行，應由哪一單位轉知相關資訊由公平會進一步確認。

食藥署副署長王德原表示，經食藥署瞭解，目前國內9家藥用酒精許可證業者皆正常供應，近期亦無調漲價格的情形。此外，目前市面上仍有75%濃度的清潔用或潔淨用酒精販售，民眾可以視需求自行選購。

「國內主要酒精生產廠商有3家，分別是醫強、派頓、生發，前2家市占率最高。」沈采穎表示，派頓開第一槍之後，是否帶動其他廠商跟著漲價，還不得而知，且本次漲價原因不明，廠商也未說明，她是叫貨時才突然得知，由於近期第一線觀察，民眾酒精購買量確實在上升，廠商可能觀察到類似現象，才決定漲價，「但這時機漲價，非常不合適。」

酒精 疫情 漲價

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