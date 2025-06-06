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「teamLab共創未來園」移師高雄 光影效果超吸睛

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館展出，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，場面震撼。記者劉學聖／攝影
全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館展出，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，場面震撼。記者劉學聖／攝影

不用到日本了！全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」今年到高雄擴大規模舉辦，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，在全球已累積1500萬以上人次觀賞，主辦單位這次在國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳展出，展出期間從明天起到10月12日，期盼以強烈「共創」概念，帶給民眾全新互動體驗和視覺享受。

teamLab代表西口正人表示，去年在台北舉辦teamLab共創未來園獲得絕佳回響，此次移往南部舉辦，作品會充分發揮高雄特色，讓民眾感受港都魅力，並自由創作，聯合數位文創董事長李彥甫表示，teamLab共創未來園已是第二次在高雄舉辦，現場展出內容有許多元素來自參與者的創作，「因為大家的創作，豐富了這個展覽，這是teamLab核心想法」，當中有許多陸海空元素和高雄海洋城市意象，包括老鷹、鯨魚、海豚、飛機、蠑螈，數百台投影機創造如此光影式科技，絕對能讓各年齡層樂在其中、享受其中氛圍，建議穿著白色系服裝來觀展，讓全身融入在光影世界中。

此次「teamLab共創！未來園」完整展出作品包含「鼓動山谷中的塗鴉自然」、「點滴瀑布」、「與花共生的動物們」、「光球管弦樂團」、「小人兒所居住的音樂牆」、「滑梯水果園」等，其中「鼓動山谷中的塗鴉自然」會隨著真實世界夏季(6月-8月)、秋季(9月-10月)變換型態，花朵變成當季限定品種，特地時間會從萬物身上百花齊放。

全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館展出，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，場面震撼。記者劉學聖／攝影
全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館展出，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，場面震撼。記者劉學聖／攝影
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全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館展出，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，場面震撼。記者劉學聖／攝影
全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館展出，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，場面震撼。記者劉學聖／攝影
全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館展出，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，場面震撼。記者劉學聖／攝影
全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館展出，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，場面震撼。記者劉學聖／攝影
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全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館展出，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，場面震撼。記者劉學聖／攝影
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全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」即日起在高雄科工館展出，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，場面震撼。記者劉學聖／攝影
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光影 teamLab

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