「teamLab共創未來園」移師高雄 光影效果超吸睛

不用到日本了！全球知名互動式展覽「teamLab共創！未來園」今年到高雄擴大規模舉辦，展覽內容透過高品質投影互動裝置，呈現大面積花海、海洋、天空景致，在全球已累積1500萬以上人次觀賞，主辦單位這次在國立科學工藝博物館2樓一、二特展廳展出，展出期間從明天起到10月12日，期盼以強烈「共創」概念，帶給民眾全新互動體驗和視覺享受。

teamLab代表西口正人表示，去年在台北舉辦teamLab共創未來園獲得絕佳回響，此次移往南部舉辦，作品會充分發揮高雄特色，讓民眾感受港都魅力，並自由創作，聯合數位文創董事長李彥甫表示，teamLab共創未來園已是第二次在高雄舉辦，現場展出內容有許多元素來自參與者的創作，「因為大家的創作，豐富了這個展覽，這是teamLab核心想法」，當中有許多陸海空元素和高雄海洋城市意象，包括老鷹、鯨魚、海豚、飛機、蠑螈，數百台投影機創造如此光影式科技，絕對能讓各年齡層樂在其中、享受其中氛圍，建議穿著白色系服裝來觀展，讓全身融入在光影世界中。