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邁出永續之路！21屆KEEP WALKING夢想資助計畫 得主出爐

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
第21屆「KEEP WALKING 夢想資助計畫」得主黃之揚成立「海洋守望相助隊」，號召青年守護海岸線生態，是本屆唯一獲選的環境永續提案。圖／帝亞吉歐提供
第21屆「KEEP WALKING 夢想資助計畫」得主黃之揚成立「海洋守望相助隊」，號召青年守護海岸線生態，是本屆唯一獲選的環境永續提案。圖／帝亞吉歐提供

全球知名烈酒集團帝亞吉歐（DIAGEO）所舉辦的「KEEP WALKING夢想資助計畫」，今年邁入第21屆，這次以「舉起夢想之重・邁出永續之路」為主軸，獲得熱烈迴響，徵件數再創7年來新高。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎（Ted Liang）親自出席頒獎典禮，鼓勵 10 位得主共同邁出永續之路。

帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示，今年的得主不僅勇於舉起夢想的重量，更可貴的是有得主曾投件 2 次、甚至 6 次，但始終不放棄、不斷優化個人提案內容，「這就是我們心目中 KEEP WALKING 精神。」

「KEEP WALKING夢想資助計畫」自 2003 年起跑以來，已投入逾 2 億元資金，支持 236 個夢想起飛，迄今已是全台規模最大、影響最深的圓夢平台。今年的10位得主，涵蓋三大永續類別：5 位社會永續、4 位經濟永續、1 位環境永續。

其中，「優質教育」（SDG 4）與「良好工作與經濟成長」（SDG 8）為關注重點，各有3位得主。林哲宇以「永續教師生態圈」結合桌遊設計推動環境教育；許芯瑋透過「小日常・大冒險」，讓親子從日常中探索公共議題；賴予亭以「百職築夢計畫」，陪伴偏鄉孩童拓展職涯想像。

在「良好工作與經濟成長」方面，陳信如推動「真礙自媒體」協助身心障礙者打造自媒體收入；王一帆推動「1%國土翻轉計畫」，示範永續農業與青年返鄉可能性；許震詮在都蘭部落創建「共享酒廠」活絡社區經濟；官安妮則關注外籍看護，發展「同心共照」計畫培力照護與語言能力。

本屆也有提案首度納入「性別平等」（SDG 5）與「氣候行動」（SDG 13）議題。湯淨關注性暴力倖存者，透過敘事與行動劇陪伴療癒；陳治圩推廣 CPR 與 AED 教育；黃之揚成立「海洋守望相助隊」，號召青年守護海岸線生態，是本屆唯一獲選的環境永續提案。

「KEEP WALKING夢想資助學院」自2022年啟動，迄今已進入12所大專院校、培育近2500名學生。今年與台北市青年局、非營利組織 One-Forty 合作，培訓超過百位東南亞移工與新住民，強化其文化認同、食材應用、語言與理財能力，幫助其在台融入餐飲市場。

國發會副主委高仙桂於頒獎典禮中致詞指出：「這計畫不只是圓夢，更體現以人為本、從在地出發的永續精神。」她強調全民參與與共識，是實現永續關鍵。評審之一、台灣好基金會執行長李應平則表示：「越來越多人願意踏上永續之路，這條路也將越走越寬、越有力量。」 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帝亞吉歐總經理梁殷禎鼓勵在場的夢想家，「勇敢舉起夢想之重，邁出屬於自己的永續之路」。圖／帝亞吉歐提供
帝亞吉歐總經理梁殷禎鼓勵在場的夢想家，「勇敢舉起夢想之重，邁出屬於自己的永續之路」。圖／帝亞吉歐提供
10位「KEEP WALKING 夢想資助計畫」全新得主（後排）與受獎嘉賓暨評審成員帝亞吉歐台灣法律顧問徐穆儀（前排左起）、帝亞吉歐台灣行銷總監張光慈、關鍵評論網內容長暨共同創辦人楊士範、台灣帝亞吉歐總經理梁殷禎、天下雜誌永續會永續發展策略長熊毅晰、台灣好基金會董事暨執行長李應平、帝亞吉歐台灣公共事務總監謝翠娟合影。圖／帝亞吉歐提供
10位「KEEP WALKING 夢想資助計畫」全新得主（後排）與受獎嘉賓暨評審成員帝亞吉歐台灣法律顧問徐穆儀（前排左起）、帝亞吉歐台灣行銷總監張光慈、關鍵評論網內容長暨共同創辦人楊士範、台灣帝亞吉歐總經理梁殷禎、天下雜誌永續會永續發展策略長熊毅晰、台灣好基金會董事暨執行長李應平、帝亞吉歐台灣公共事務總監謝翠娟合影。圖／帝亞吉歐提供
本屆10位全新得主，透過夢想回應社會、經濟與環境等三大面向的永續議題。圖／帝亞吉歐提供
本屆10位全新得主，透過夢想回應社會、經濟與環境等三大面向的永續議題。圖／帝亞吉歐提供

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