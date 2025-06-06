烘焙融合原民香料及花蓮農產 黃湘涵大馬參賽奪金

花蓮烘焙師黃湘涵上月底赴馬來西亞參加世界廚藝大賽，選用在地產鳳梨、洛神花蜜餞、原住民香料馬告，製成山豬及車輪苦瓜造型，在烘焙技藝競賽奪下2金、1銀成績。

第4屆世界廚藝大賽（World Chefs Championship）5月29日至31日在馬來西亞柔佛州舉辦，是馬來西亞規模最大、專業度最高的國際型廚藝賽事，吸引各國2000多人參加，台灣代表隊有150人，其中花蓮參賽者僅1人。

黃湘涵專精翻糖蛋糕、糖霜餅乾與各式甜點創作，尤其擅長在作品中融合花蓮食材與文化特色，讓作品每一口都能感受到花蓮的溫度，過去曾在德國、韓國、加拿大及紐西蘭等國際賽事奪獎。

黃湘涵說，這次參賽以花蓮原住民文化為靈感，選用光復鄉有機鳳梨製成果餡，加入原民山胡椒馬告，佐以吉安及瑞穗栽種的洛神花蜜餞，辛香層次帶出酸甜平衡；外型設計是車輪苦瓜與山豬造型，象徵部落生活與自然共生智慧。

黃湘涵分享，整體設計融合後山的山水風景及花園意象，分別在精緻觀光伴手禮項目拿下1金、1銀、和菓子項目拿下金牌，共奪下2金、1銀。

黃湘涵說，參賽過程還發生作品被偷的狀況，所幸有多準備，即時能把作品補上，不影響評分。

花蓮縣文化局指出，為鼓勵藝文工作者、文創人才自主學習及參加國際各項文化創意比賽，每年都編列預算，支持在地藝文人士發揮長才，黃湘涵將烘焙結合藝術，就是花蓮軟實力的最佳代言人。