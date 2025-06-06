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增加航班！華信航空6/6高雄-馬祖南竿首航

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華信航空新增高雄-馬祖南竿航線，華信航空繼台北-馬祖南竿航線後，於6日正式從高雄開航直飛馬祖定期航班。（華信航空提供）中央社
華信航空新增高雄-馬祖南竿航線，華信航空繼台北-馬祖南竿航線後，於6日正式從高雄開航直飛馬祖定期航班。（華信航空提供）中央社

華信航空新增高雄-馬祖南竿航線，華信航空繼台北-馬祖南竿航線後，於6日正式從高雄開航直飛馬祖定期航班，每周五往返一班，提供往來高雄、馬祖最便捷的空中交通服務，符合軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求。首航班機AE7925上午11:15由高雄機場起飛，12:55抵達馬祖南竿機場。

華信航空高雄-馬祖南竿首航班機抵達南竿機場接受灑水儀式祝福，搭乘首航班機的貴賓旅客下機後與飛機合影，共同見證這歷史性的一刻。為表達熱烈歡迎之意，連江縣政府特別在華信航空馬祖機場櫃台前安排舞獅表演，現場充滿歡樂喜慶。首航回程班機AE7926於13:40由南竿機場起飛，15:20抵達高雄機場。

為讓旅客感受優質的空中服務，華信航空特別與高雄百年老店「中外餅鋪」合作，由庇護工場內身心障礙小師傅們，將承襲 7代人的糕餅技藝，用心製作出在地傳統綠豆糕，提供給搭乘華信航空高雄-馬祖旅客專屬的故鄉好味道；飛機上也提供馬管處特製的馬祖景點明信片，讓搭乘首航班機的旅客可將行程感動心情郵寄給自己或親友，留下旅行美好的記憶。此外，為慶祝華信航空新開高雄-馬祖南竿航線，觀光署馬管處特別加碼新航線專屬活動，2025年6月6日起至6月27日止，只要搭乘華信航空高雄-馬祖航班，非設籍連江縣的旅客到南竿機場服務台完成指定任務，就可兌換馬祖東湧陳高100ml乙瓶。

現在正是馬祖最佳觀光旅遊的季節，也是觀賞馬祖藍眼淚的好時機，旅客可搭乘華信航空班機從台北、高雄直飛馬祖，探索馬祖獨特迷人的風采。華信航空高雄-南竿是南台灣唯一直飛馬祖的航線，歡迎民眾利用華信航空客服專線412-8008(手機+02)、官網www.mandarin-airlines.com、手機APP、超商ibon或Famiport訂位購票。

馬祖 華信航空 航線 機場 南竿

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