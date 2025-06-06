快訊

幕後／賴清德指示潘孟安赴美 背後與對等關稅有關

陶砌夏日生活藝術節 北海岸藝術家展出陶藝之美

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
北海岸藝術家展出精采作品，邀您有時間來一趟生活美學之旅。 圖／紅樹林有線電視提供
北海岸藝術家展出精采作品，邀您有時間來一趟生活美學之旅。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓更多人能夠看到在地藝術家陶藝作品，還有柴燒自然產出的藝術之美，淡水文化基金會今年在淡水文化園區殼牌倉庫的Ｃ棟藝文展演中心，舉辦陶砌-夏日生活藝術節，有13位來自北海岸的藝術家聯合展出的陶藝作品，將藝術陶作與生活的結合呈現在大家眼前，也讓更多人看到，淡水北海岸地區眾多陶器創作愛好者群聚的藝術景觀。

策展人良木藝所曾俊豪表示，淡水文化基金會於夏日策劃一年一度的工藝生活藝術節，號召北海岸的工藝家，以生活美學為精神，創作出應用於生活的器物，將美感與生活器物結合在一起，發揮「日常美」的人文生活，參展藝術家有陶藝、木雕、金工、茶道與古美術。民眾也可以藉此機會和陶藝家與創作者近距離接觸互動，聽藝術家解說他們燒陶的歷程。

今年度的展覽名為《陶砌-夏日生活藝術節》，在策展人曾俊豪老師的指導下，邀集王福來、李昔鋐、李振盛、李寬池、林育生、洪健源、許俊翔、陳文祥、曾俊豪、黃子君、黃玉霞、詹錦鄉，共計13位資深與新世代創作者，展出各具特色的柴燒與彩繪陶器作品。而這次展期，只到6月12日，也歡迎喜愛生活藝術的朋友們有時間來一趟生活美學之旅。

陶藝 藝術家 淡水

延伸閱讀

超萌巨型「小熊軟糖」現身高雄港！「ArtIN藝博會」限時倒數 近千件作品、會動的《MOI 清明上河圖》必拍

苗縣貓裏表演藝術節7/5開跑 31場演出扎根在地

日本藝術家捐畫作 點亮新北淡水國中校園

新北淡水真理大學攜手福容飯店 馬偕日掃街護淡水

相關新聞

推動中市肺癌與心房顫動篩檢 扶輪社友大手筆捐贈千萬元

國際扶輪3461地區今捐贈36.6萬美元，積極推動台中市民健康防護。分別是市政、向上兩扶輪社各捐贈31萬、5.6萬美元，...

陶砌夏日生活藝術節 北海岸藝術家展出陶藝之美

為了要讓更多人能夠看到在地藝術家的陶藝作品，還有柴燒自然產出的藝術之美，淡水文化基金會今年在淡水文化園區殼牌倉庫的Ｃ棟藝文展演中心，舉辦陶砌-夏日生活藝術節，有13位來自北海岸的藝術家聯合展出的陶藝作品，將藝術陶作與生活的結合呈現在大家眼前，也讓更多人看到，淡水北海岸地區眾多陶器創作愛好者群聚的藝術景觀。

婦嫌菜少…苦主盤中糖醋魚「遭員工直接夾走」 高雄知名台菜餐廳回應

高雄知名老字號台菜餐廳鄧師傅有一道招牌菜糖醋魚片，每到用餐時間很快被點光，一名消費者在社群平台發文，等結帳時，她盤中糖醋...

海上圖書館「望僕號」再訪澎湖 開放登船開啟多元文化交流

亞洲最大海上圖書館「望僕號」再度航抵澎湖馬公港，展開為期近一個月文化交流盛會，今舉行開幕儀式，國際志工身穿各國民族服飾舞...

新冠疫情升溫患者增一成 台中一長者感染一周急診不治

新冠肺炎疫情持續升溫，疾管署預估六月底、七月初會進入高峰，衛生福利部台中醫院感染科主任陳宗家今指出，一名70多歲的長者，...

戴著Sony WH-1000XM6實測「海風號」降噪效果！2招美聲陪襯太平洋美景 嘗鮮網紅甜點

Sony最新無線降噪耳罩式耳機WH-1000XM6將在6月10日在台上市，這次睽違3年登場，除了改回摺疊版本，在處理器、降噪規格、音質上都有所升級，特別適合旅行、通勤時使用，帶來更好的聆聽體驗。聯合新聞網《科技玩家》今日搭乘目前最夯的「海風號」，實際體驗WH-1000XM6的降噪效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。