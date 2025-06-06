陶砌夏日生活藝術節 北海岸藝術家展出陶藝之美

為了要讓更多人能夠看到在地藝術家的陶藝作品，還有柴燒自然產出的藝術之美，淡水文化基金會今年在淡水文化園區殼牌倉庫的Ｃ棟藝文展演中心，舉辦陶砌-夏日生活藝術節，有13位來自北海岸的藝術家聯合展出的陶藝作品，將藝術陶作與生活的結合呈現在大家眼前，也讓更多人看到，淡水北海岸地區眾多陶器創作愛好者群聚的藝術景觀。

策展人良木藝所曾俊豪表示，淡水文化基金會於夏日策劃一年一度的工藝生活藝術節，號召北海岸的工藝家，以生活美學為精神，創作出應用於生活的器物，將美感與生活器物結合在一起，發揮「日常美」的人文生活，參展藝術家有陶藝、木雕、金工、茶道與古美術。民眾也可以藉此機會和陶藝家與創作者近距離接觸互動，聽藝術家解說他們燒陶的歷程。

今年度的展覽名為《陶砌-夏日生活藝術節》，在策展人曾俊豪老師的指導下，邀集王福來、李昔鋐、李振盛、李寬池、林育生、洪健源、許俊翔、陳文祥、曾俊豪、黃子君、黃玉霞、詹錦鄉，共計13位資深與新世代創作者，展出各具特色的柴燒與彩繪陶器作品。而這次展期，只到6月12日，也歡迎喜愛生活藝術的朋友們有時間來一趟生活美學之旅。