營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪「最多人犯錯」

夏天到了，不少女生為了穿上美美又性感的衣服，都會想盡辦法減肥，將腹部的贅肉消除掉。營養師方慈聲在臉書粉專教大家3招瘦小腹的秘訣，除了吃對食物外，吃飽千萬別立刻坐下或躺著。

方慈聲表示，瘦小腹3個祕訣的第一招就是「吃飽不要馬上坐著或躺著」，這個行為很容易讓腹部脂肪堆積；第二招「攝取維生素C、鈣質」，研究發現飲食中缺乏維生素C和鈣質，特別容易囤積腹部脂肪，因此可以多補充富含維生素C的食物，如「新鮮水果、甜椒、苦瓜」等，含鈣質的食物則有「鮮奶製品、板豆腐、小豆乾」等。

第三招「多補充水分」，因為脂肪代謝過程需要水分當原料，飯後可以特別喝「薄荷茶」，因為當中的「薄荷醇」可以幫助腸道的收縮，比較容易消脹氣，肚子也才不會鼓鼓的。

方慈聲特別提醒，吃東西要小心當中的「隱藏脂肪」，有些食物雖然不是油炸的，但脂肪含量卻非常地高，例如鹹的零食、餅乾，或者吃起來外皮酥酥脆脆的如水煎包、蔥抓餅，其他的食物還有火鍋料、香腸、火腿、培根、丸子類，這些通通要小心。

方慈聲另外教大家可以練習「腹式呼吸」，也就是鼻子吸氣時，肚子是鼓起來的，嘴巴吐氣的時候，肚子是縮下去的，這樣的動作可以訓練核心肌群，走路也就不會駝背，小腹也就能消失。