快訊

重量級ETF換股！0050、006208一進一出 0056五進五出

22年前榜首「拒絕台大」 學霸男神現況曝光：從沒有後悔

新北5月抽驗蔬果 32件不符合、銷毀4175公斤

中央社／ 新北6日電

新北市果菜公司今天表示，5月共抽驗1336件蔬果，結果32件不符合規定，銷毀4175公斤。主要不合格前3品項，蔬菜類為青蔥、白蘿蔔及油菜，水果類分為牛奶果、木瓜。

新北市政府下午召開新北市安心好食材成果發表記者會，新北市教育局長張明文、農業局長諶錫輝、新北市果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞與會說明。

張明文指出，全市169所學校提供自立午餐，今年投入約新台幣3700萬元改善廚房設施，每週營養午餐有4天是產銷履歷蔬菜（具TAP標章）及1天有機蔬菜。

他說，除推動食農教育，並與產地契作穩定供應，定期至產地、截切廠、中央餐廚廠區及自立午餐學校抽驗，把關食材品質，也透過第三方查驗制度與資訊追蹤系統，讓蔬菜來源公開透明。

新北市教育局指出，114學年度中央廚午餐採購契約，將團膳業者的違規記點罰款提高，契約終止門檻下修，以阻絕不良廠商進入校園。

諶錫輝表示，食安不打折、不妥協，今年至5月底，農業局共抽驗118件豬肉、禽肉、蛋品等，全數合格。

江惠貞說，透過淘汰、競爭、評選機制，仔細挑選蔬果供應商。團隊在截切場檢驗，到產地抽樣，包括營養午餐的產銷履歷、有機蔬果都在檢驗項目。

果菜公司指出，5月共抽驗1336件蔬果，結果32件不符合規定，銷毀4175公斤。主要不合格前3品項，蔬菜類為青蔥、白蘿蔔及油菜，水果類分為牛奶果、木瓜。

會後，江惠貞接受中央社記者訪問時表示，農藥殘留檢驗方法，從106年的生化法進步到質譜快速篩檢技術；以往有機蔬果曾驗出殘留農藥，多是因遭鄰近田間污染導致。

江惠貞說，農藥殘留超標不合格原因，有施用未核准農藥超標、施用核准農藥超標。每天都會檢驗，拍賣前判定，不合格立即攔截銷毀，並對於實名制供貨人採取停止供應10天、1個月、甚至廢止資格等處分。

她指出，對於農藥殘留蔬果，除函知違規供應單位改善，也通知當地縣市政府、農政機關，源頭管理與輔導用藥，以維護民眾食安。

產銷履歷 抽驗

延伸閱讀

新北打造護理人才培育鏈 業界：真心喜愛比誘因重要

三峽車禍過後 化悲傷為力量 安溪國中串聯多校大合唱

家長緊張！新北公幼明抽籤 1.8萬幼兒搶1萬個名額

手機禁令9月上路 新北最晚7月公布規範「無法訂太細」

相關新聞

午後對流旺盛！氣象署發布豪大雨特報 17縣市警戒區出爐

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今針對17縣市發布豪雨特報，其中嘉義縣、嘉義市有局部大雨或豪雨，大台北、苗...

宜蘭FUN暑假！童玩節30住宿趣 亮點遊程一路玩

宜蘭童玩節將於下月登場，今年是30周年，縣府推出「童玩30住宿趣」，在縣內合法旅宿入住2000元以上，可兌換童玩節入場；...

想提高發票中獎機率？財部統計揭8成都靠「這一招」

今年3至4月期統一發票已於5月25日開獎，這期共開出106位大獎得主，總獎金突破2.1億元。財政部統計資料顯示，其中有8...

7年前倡議守護河川催生國家綠道 台江百人迎接珍古德

珍古德將在世界海洋日的前夕，6月7日回到台南，社大台江分校綠道志工忙著準備迎接珍古德，分享7年來守護台江動物及河川的改變...

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪「最多人犯錯」

夏天到了，不少女生為了穿上美美又性感的衣服，都會想盡辦法減肥，將腹部的贅肉消除掉。營養師方慈聲在臉書粉專教大家3招瘦小腹的秘訣，除了吃對食物外，吃飽千萬別立刻坐下或躺著。

是你嗎？去過台中太平區中油注意 千萬發票「倒數一個月充公」

去過台中太平區中油加油的民眾快檢查發票！財政部提醒，今年1至2月期統一發票千萬特別獎還有一張沒人領，是在台中市太平區永豐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。