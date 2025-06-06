首次公益代言 告五人擔任癌症希望基金會「希望大使」

一旦確診罹癌，不僅是個人疾病問題，更牽動整個家庭。樂團「告五人」首度擔任公益代言，出任癌症希望基金會「希望大使」，除為癌友發聲，也盼「哈瓜迷」（告五人粉絲）與大眾一起關心癌症病友與家庭，以實際行動支持基金會「看見希望，迎向癌後人生新篇章」募款計畫，幫助癌友找回自信與行動力。

告五人4月巡迴演唱未結束後，宣布捐出千萬公益捐款，展現音樂與社會責任結合具體行動，並首次擔任公益代言，廣告影片中呈現癌症病友在友人支持下，重新展露笑顏，而歌曲中的配樂，是由告五人成員雲安創作的「運氣來得若有似無」，比喻人生道路上，即使步步向前，挫折在所難免。

告五人認為，這首歌曲對每一位在與癌症抗戰的朋友而言，更能引發深層心靈共鳴。

目前全台約有92萬癌症家庭，正承受癌症伴隨而來的折磨、經濟壓力、情感煎熬等挑戰。癌症希望基金會在2002年成立，提供全方位專業支持方案，在台北、台中、高雄設立希望小站服務中心，提供諮詢服務、資源補助、假髮租借、康復用品、多樣化課程與活動，至今幫助逾百萬家庭，支持他們陷入癌症陰影家庭支持下去。

「很榮幸成為癌症希望基金會希望大使，音樂是我們的語言，也是傳遞溫暖橋樑。」告五人表示，希望可讓更多人關注癌友需求，共同延續溫暖，邀請各界把祝福化作行動，捐款支持「看見希望，迎向癌後人生新篇章」募款計畫，讓更多癌症病友與家庭迎接希望，不再害怕。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=MJyQR9WT40s