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配合第三航廈施工...航站南路線型調整 提醒用路人注意

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
配合第三航廈施工，航站南路6月10日起進行線型調整，請用路人依現場標示行駛。圖／機場公司提供
配合第三航廈施工，航站南路6月10日起進行線型調整，請用路人依現場標示行駛。圖／機場公司提供

為配合第三航廈工程施工需要，機場公司將進行航站南路線型調整，在不影響現有營運前提下，將利用機場營運離峰時段進行，以確保對旅客影響降到最低，並維持施工時段道路順暢。屆時請用路人配合減速慢行，並依循導引指標及交維人員引導行駛。

6月9日23時至6月10日4時，將暫時封閉航站南路往P4停車場地下層車道進行施工，屆時請依循導引指標及交維人員引導，改行駛第二航廈1樓車道前往P4停車場其他入口。

6月16日23時至6月17日4時，將暫時封閉航站南路往第二航廈3樓報到大廳車道。請依循導引指標及交維人員引導，改行駛第二航廈1樓車道，進入P4停車場繞行後，再駛入第二航廈3樓報到大廳車道。

自6月10日起，航站南路原有中間車道將封閉施工，請依循導引指標及交維人員引導，改行駛航站南路右側車道前往第一航廈、第二航廈1樓接機大廳接送區及P4停車場地下層入口。機場公司也將利用離峰時段進行第二航廈1樓接機大廳與3樓報到大廳接送停等區路緣標線優化作業。

上述施工交通維持管制期間，敬請用路人行經時配合交維人員指揮及標誌引導，小心慢行，機場公司感謝所有用路人與旅客的體諒與配合。

車道 機場 停車場

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