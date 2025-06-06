台鐵第三雙溪與新社橋改建東正線切換 影響4列次
為提升鐵路行車安全並強化防災能力，台鐵公司今天表示，宜蘭線第三雙溪及新社橋改建工程東正線將於6月7日跨8日辦理軌道切換作業，屆時將影響4列車次。
原先的台鐵第三雙溪橋在民國72年竣工通車，73年完成擴建（東正線）使用迄今已40餘年，近年來因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路路線中斷，為強化鐵路橋梁結構，台鐵推動第三雙溪及新社橋改建工程。
台鐵發布新聞稿表示，原本的橋長80公尺，新橋總長485公尺，橋梁底提高2.63公尺，跨河段設計跨徑改為40公尺4跨連續箱梁橋跨越雙溪河，新橋完成後一併改善軌道小半徑曲線，提高優化鐵路路段，建構安全路廊與防災環境，提升旅客服務及乘車品質，並增加宜花東地區觀光收益與貨物輸運需求。
台鐵指出，東正線預計在6月7日跨8日時辦理軌道切換作業，將影響6月7日1班區間快車（班次北上4039），6月8日3班區間車（班次北上4107、南下4112、4118），共計4列次，每列次大約延誤3至12分鐘。
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