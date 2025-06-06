賽親基金會集結專家 扮「長者陪跑教練」為銀髮族掌舵

台灣2025年全面進入「超高齡社會」，每5人有1位是65歲以上長者，面對失智與孤獨風險攀升，賽親關懷基金會集結醫師、財會及法務等各界頂尖專家，扮演「長者陪跑教練」，為銀髮生活掌舵。

財團法人台北市長者賽親關懷基金會，以「成為長者生活的陪跑教練」為核心使命，透過專業的「樂齡生活規畫師」團隊，致力於提升長者生活品質。在面臨當前社會安全網尚不足，以及個體家庭在高齡照護壓力下的脆弱，賽親基金會呼籲，必須超前部署，正視超高齡社會的挑戰，為自己與家人的未來及早規畫，才能避免未來更多的遺憾。

面對長者常見的「飲食失衡、用藥混亂、居家危機、孤獨感、時間失序、親情疏離」等六大生活危機，賽親關懷基金會董事長李冠軍表示：「我們不只是在談論『老了怎麼辦』，我們更在乎『如何活得更好、更有尊嚴』！」

曾經是遠東集團財務長的李冠軍說：「像我將屆80歲、單身喪偶、小孩不在身邊，現在狀況還可以，再過幾年肯定不行了，就會關在家裡成為都會區典型的孤寂老人，另外還有一群進步思維的長者，他們早已沒有養兒防老的想法，生活上要靠自己打理一切，遇到問題也盡可能不要去打擾小孩，這些長者其實非常需要外界的支援，擔任暮年生活的陪跑教練!」

因此，他號召律事務所資深顧問林秀玲及合夥律師徐心蘭、曾任勤業眾信聯合會計事務所副董事長的董麗貞、台大內科醫師陳慕純、曾任遠傳財務副總的尹德洋及企管專家劉詠喬等各領域專家，擔任賽親關懷基金董事及顧問團，成為「長者陪跑教練」的堅實後盾，舉凡安養信託、遺產、繼承⋯等問題，都可以提供諮詢。