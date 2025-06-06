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響應世界海洋日 漁業署邀外籍船員放流原生魚苗

中央社／ 台北6日電

農業部漁業署今天在基隆舉辦「世界海洋日魚苗放流暨外籍船員關懷活動」，邀請來台工作的外籍漁船船員一起為海洋投入健康優質的原生魚苗。

漁業署發布新聞稿，6月8日世界海洋日，今年主題是「奇蹟：維繫生命之源」，今天結合伊斯蘭教「宰牲節」，在基隆市八斗子漁港及附近海域舉辦「世界海洋日魚苗放流暨外籍船員關懷活動」。

漁業署表示，海洋保育與資源永續利用是全球共同目標，活動除了有園遊會、美髮義剪及家鄉美食，還邀請來台工作的外籍漁船船員一起為海洋投入健康優質的種苗，增裕漁業資源，跨國守護維繫生命之源，展現台灣漁業對跨文化尊重與永續發展行動力。

農業部次長黃昭欽帶領銘傳國中、國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中學生及外籍船員代表登船，前往基隆嶼附近海域，放流嘉鱲、布氏鯧鰺、斑石鯛、三線磯鱸、紫海膽、錦繡龍蝦及波紋龍蝦等健康原生物種。

漁業署指出，6月7日是穆斯林象徵犧牲奉獻精神的「宰牲節」，今天先向外籍船員致上敬意，也表達台灣社會對其長期付出的肯定與感謝，現場由漁業署、財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會及基隆區漁會準備具宰牲節代表意義的烤全羊和烤全牛等佳餚，感謝外籍船員的辛勞奉獻，並邀外籍船員一同參與放流。

漁業署 永續 基隆嶼

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