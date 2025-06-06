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公路局專書合歡賦 細說台14、台14甲故事

中央社／ 南投縣6日電
太魯閣國家公園內武嶺遊憩區，海拔3275公尺武嶺是台灣公路最高點。圖／太魯閣國家公園管理處提供
太魯閣國家公園內武嶺遊憩區，海拔3275公尺武嶺是台灣公路最高點。圖／太魯閣國家公園管理處提供

台14線、台14甲線是國內代表性景觀道路之一，沿線景點豐富、四季皆美，公路局中區養護工程分局編纂專書「合歡賦」今天發表，記錄這兩條省道的發展脈絡與人文故事。

省道台14線連接彰化縣彰化市與南投縣仁愛鄉，全長約99公里，是前往埔里鎮、日月潭、仁愛鄉霧社重要公路；省道台14甲線則是往返仁愛鄉霧社、花蓮縣秀林鄉大禹嶺主要道路，全長約41.7公里，橫跨合歡山，風景秀麗，其中海拔3275公尺武嶺是台灣公路最高點。

交通部公路局中區養護工程分局表示，台14線、台14甲線從平地至高山，從開闢建設到日常養護，有說不盡的故事；合歡山公路與中潭公路是國內最具代表性景觀道路之一，沿線景點豐富，四季皆美，因此編撰專書完整記錄台14線、台14甲線發展脈絡與人文故事。

中區養護工程分局今天在國姓鄉農會文創園區舉辦「合歡賦」新書發表會，中分局表示，團隊努力奔走四方，歷時2年編纂，透過豐富圖文、今昔比照、實地踏勘、訪問耆老，爬梳道路前世今生，也顯示歷經幾代「公路人」努力，如今已成走過都市與鄉間交通網。

景點 合歡山

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