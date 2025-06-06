《共和國》北藝中心開銳舞趴 五大亮點必看

由波蘭導演盧卡斯・塔沃柯夫斯基（Łukasz Twarkowski）執導的沉浸式劇場作品《共和國》，日前在台北表演藝術中心超級大劇院登場，好評入潮，將演至8日。該作以長達 6 小時體驗，邀請觀眾在劇場中感受「銳舞」（Rave）文化，並重新思考「參與」、「工作」與「自由」的當代意義，五大亮點不可不看。

1 沉浸式演出 觀眾自由移動

首先是，這是北藝中心超級大劇院首次開放用於沉浸式作品，將北藝中心超級大劇院轉化為一個大型的沉浸式社群實驗場。觀眾進入劇場後，將不再只是坐在觀眾席上，而是能自由穿梭於特別搭建的多元實體空間。

這些設施包括「移動房屋」、「大廚房」、「桑拿房」以及數個「太空艙」造型的獨立空間，還有大小不同的舞台。觀眾可根據自己的意願，選擇在這些空間中停留、觀察、互動，甚至與演出中的藝術家一同共食，親身體驗作品所營造的「生活即創作」的社群氛圍。

2 六小時不間斷 從探索到狂歡

長達六小時的演出，將引導觀眾經歷從觀看到參與的過程。演出初期，觀眾可探索不同空間，甚至在「小街道」中迷失方向。約一小時後，表演將正式展開，此時場景中的牆壁會不斷被拆除，同時搭配現場影像的同步播放。觀眾將能同時觀看大屏幕的影像，以及現場正發生的表演情境，感受多層次又彼此交替的敘事結構。

最終階段，隨著更多牆壁的拆除，場地將轉變為一個純粹的「狂歡場域」，演員、DJ 將帶領觀眾一同投入舞蹈與音樂的集體體驗。

3 Techno音樂貫穿全場 超大派對

電子舞曲 Techno 在《共和國》中扮演核心角色，不僅是背景音樂，更是推動演出氛圍與情感的關鍵元素。觀眾將在演出過程中，持續感受到強烈的 Techno 節奏，這些音樂將伴隨空間的轉換與表演的推進。導演塔沃柯夫斯基將 Techno 視為一種「召喚與療癒的媒介」，觀眾將在音樂的引導下，體驗從個人省思到集體舞動的過程，感受 Techno 音樂所帶來的反叛精神與社群連結。這股聲波力量，將成為連結所有參與者，共同體驗「銳舞即信仰」的重要元素。

4 模糊表演與生活的界線

《共和國》的獨特，還在於其創作過程本身就是一場社會實驗的再現。部分創作靈感來自波蘭神父與農民短暫建立的自治社群，藝術家們也曾實際在森林中以房車與移動住宅共居創作。觀眾將有機會觀察到藝術家們如何模糊表演與生活的界線，可能在「大廚房」中進行共食，或是在不同區域進行即興的互動。

5 顛覆劇場定義的觀演關係 體驗「行動的旋風」