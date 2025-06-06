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午後對流旺盛！氣象署發布豪大雨特報 17縣市警戒區出爐

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今針對17縣市發布豪雨特報。 圖／聯合報系資料照
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今針對17縣市發布豪雨特報。 圖／聯合報系資料照

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今針對17縣市發布豪雨特報，其中嘉義縣、嘉義市有局部大雨或豪雨，大台北、苗栗至高雄、宜蘭地區及桃園、新竹、屏東、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；山區慎防坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防積水。

大雨警戒區包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

嘉義市、嘉義縣則被列入豪雨特報警戒區。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今針對17縣市發布豪雨特報。圖／氣象署提供
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署今針對17縣市發布豪雨特報。圖／氣象署提供

豪雨 嘉義

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