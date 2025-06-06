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嘉縣藥師功能多元化 提供4大特色藥事整合服務

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉義縣藥師、藥劑生公會及縣內4大醫院參與衛生局「長者功能性評估、藥師居家照護、機構及社區式藥事照護與用藥安全推廣」4大藥事照護計畫啟動，今天起要深入社區守護民眾健康。

嘉義縣衛生局今天舉辦4大藥事照護計畫啟動記者會，縣長翁章梁、衛生局長趙紋華及與會來賓共同擊鼓宣布計畫開跑；並透過戲劇演出，詮釋長者認知等評估、藥事照護、送藥到家的特色。

趙紋華接受媒體聯訪表示，4大藥事照護計畫包括「長者功能性評估」，培訓社區藥局藥師具備長者ICOPE評估專業（認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱），深入社區瞭解長者健康狀況；「藥師居家照護」，則是藥師提供生命末期居家病人的管制藥品送藥服務以及特殊劑型的用藥指導。

另外，「機構及社區式藥事照護」，藥師實地瞭解民眾有無重複用藥、交互及副作用等問題；「用藥安全推廣」，由社區藥師所組成的食藥保衛團宣導列車，航進樂齡學習中心、產後護理之家及國民小學等區域，提升民眾用藥安全知識。

趙紋華表示，衛生局長期與藥師、藥劑生公會合作，透過社區藥局藥師共同推動居家、據點、機構等不同場域的藥事照護服務，期盼未來有更多藥師加入。

此外，縣內4家大醫院「大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院、台中榮總灣橋分院、衛福部朴子醫院」也加入藥事照護計畫，共同打造完善的藥事照護網絡，守護民眾用藥安全與健康。

衛生局 藥局 嘉義

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