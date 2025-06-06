是你嗎？去過台中太平區中油注意 千萬發票「倒數一個月充公」

去過台中太平區中油加油的民眾快檢查發票！財政部提醒，今年1至2月期統一發票千萬特別獎還有一張沒人領，是在台中市太平區永豐路300號的「勁強加油站有限公司（中油CPC）」加油1,000元，領獎期限只到7月7日，期限一到將成為廢紙充公。

財政部賦稅署指出，自2011年起每期統一發票都會開出一組千萬特別獎號碼，截至今年1至2月期為止，已累計開出1,173張中獎發票，其中884張已被兌領，代表已有884位民眾搖身變成千萬富翁。

不過，目前1至2月期還有1張千萬中獎發票幸運兒仍未現身，若在期限內沒人領，將依法充公，實在可惜。

此外，今3至4月期的15張特別獎發票也在5月25日開獎，領獎時間從6日開始至9月5日止，兩期合計仍有16張千萬發票待領獎。

賦稅署提醒，為了避免錯失好運，建議民眾下載財政部統一發票兌獎APP，綁定手機條碼、歸戶各式載具並設定領獎帳戶，若中獎不僅自動通知，還可直接匯入獎金，省去排隊與繳4萬元印花稅的麻煩。

保留紙本發票的幸運得主，賦稅署說，記得於期限內攜帶中獎發票與身分證件，至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫或金門、連江等指定兌獎據點領取。