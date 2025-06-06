7年前倡議守護河川催生國家綠道 台江百人迎接珍古德

珍古德將在世界海洋日的前夕，6月7日回到台南，社大台江分校綠道志工忙著準備迎接珍古德，分享7年來守護台江動物及河川的改變，表達感謝珍古德博士在2016、2018年，參與台江守護台灣暗蟬、倡議山海圳國家綠道行動，鼓勵台江學子愛鄉護水的公民參與行動。

社大台江分校吳茂成執行長表示，2016年珍古德博士來到台江，支持台江親師生，守護台灣暗蟬，2018年在一起與台江學子在鹽水溪排水線，共同倡議守護河川、催生山海圳國家綠道。7年後，這些守護台江河川的倡議及行動，在台江綠道志工、小台江、長安國小、和順國中、安東庭園河川巡守隊等台江流域學習社群的努力與堅持下，一一獲得了實現。

高齡92歲的珍古德博士將重回台南，台江流域學習社群上百位親師生十分高興，已經升高中大學的台江學子吳菀琪、張培筠、翁詩雅，寫信感謝博士對台江學生的鼓勵，長安國小由導師翁育民帶領畢業班同學繪製「守護環頸雉」明信片，台江綠道志工則是以植物敲染「山海圳」紀念布旗。

和順國中台江社莊沐澂畢業生繪製「守護黑琶，復育未來」旗，同時拍攝錄製感謝影片，小台江則是由黃靖雅老師帶領排演守護台江環境劇，「藝」起將7年來守護台江環境的行動與改變，分享給珍古博德士，「唯有了解，才會關心；唯有關心，才有行動；唯有行動，全體生命才有希望！」這句話深深影響著台江學子的環境行動。

和順國中校長杜俊興指出，學校很多課程與環境教育緊緊相扣，理化實驗課與台江河川水質檢測結合，帶著同學走到學校附近的安順寮排水線採水檢測、守護環境，表演藝術及圖推老師帶學生寫守護黑面琶鷺劇本、演台江話劇等，把鄉土生活與環境教育結合在一起，台江社將與珍古德博士分享這些年親師生一起守護台江流域環境的點點滴滴，大家都很期待與博士見面，讓守護台江的精神能讓全世界都看見！

目前就讀台南女中的吳菀琪、張培筠、以及就讀嘉義大學的翁詩雅寫信給珍古德博士，他們表示，台江學子期盼珍古德博士再次來到台灣，難忘一同參與守護台灣暗蟬，至今仍歷歷在目。轉眼數年過去，台江流域環境有了令人欣喜的轉變水質明顯改善，期待未來，能再次與博士攜手，再為守護自然環境持續奮鬥。