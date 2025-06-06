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宜蘭FUN暑假！童玩節30住宿趣 亮點遊程一路玩

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭童玩節下月將登場，縣府規畫9條遊程，有自然風光、有農村體驗、原民風味等不同主題，邀民眾到宜蘭FUN暑假。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節下月將登場，縣府規畫9條遊程，有自然風光、有農村體驗、原民風味等不同主題，邀民眾到宜蘭FUN暑假。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭童玩節將於下月登場，今年是30周年，縣府推出「童玩30住宿趣」，在縣內合法旅宿入住2000元以上，可兌換童玩節入場；另配合台灣觀光100亮點活動，規畫9條主題遊程，結合在地超過150家業者提供優惠，還可集卡換好禮，邀民眾到宜蘭FUN暑假。

縣府表示，交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點」活動，「環島月月Party」8月由宜蘭縣擔任旅遊值星官，縣府以童玩節為主軸，串連店家提供優惠，設計宜蘭亮點遊程，同步推出「童玩30住宿趣」，邀民眾留宿宜蘭、暢遊童玩。

縣府表示，童玩節將於7月3日起至8月17日登場，今年是30周年，童玩節期間入住縣內合法旅宿，憑單筆消費2000元以上的紙本發票或收據，可兌換童玩節入場一人一次。

9條亮點遊程包括礁溪溫泉美食一日之旅、樂水部落泰雅生活體驗、棲蘭神木園區、中山休閒農業體驗之旅、冬山童玩親子樂活之旅、龜山奇景古道山海輕旅行，以及蘭陽媽祖海上遶境祈福的一日、二日及三日遊，有原民風味、溫泉美食、農業休閒、親子樂活、宗教信仰等不同體驗。

宜蘭縣府也攜手在地旅宿、餐飲、農特產及伴手禮超過150家業者提供食住遊購優惠，並將宜蘭亮點轉化為書籤小卡，在烏石港遊客服務中心、礁溪轉運站、冬山河親水公園、太平山遊樂區等站點、景區放置，遊客集滿兩張即可兌換小禮物，集滿4張並將合照上傳到「宜蘭勁好玩」臉書粉絲專頁可抽獎。

宜蘭童玩節下月將登場，縣府以童玩節為主軸，規畫9條遊程、住宿趣、店家優惠等，邀民眾到宜蘭FUN暑假。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節下月將登場，縣府以童玩節為主軸，規畫9條遊程、住宿趣、店家優惠等，邀民眾到宜蘭FUN暑假。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節下月將登場，縣府規畫9條遊程，有自然風光、農村體驗、原民風味等不同主題，邀民眾到宜蘭FUN暑假。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節下月將登場，縣府規畫9條遊程，有自然風光、農村體驗、原民風味等不同主題，邀民眾到宜蘭FUN暑假。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節下月將登場，縣府以童玩節為主軸，規畫9條遊程、住宿趣、店家優惠等，邀民眾到宜蘭FUN暑假。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節下月將登場，縣府以童玩節為主軸，規畫9條遊程、住宿趣、店家優惠等，邀民眾到宜蘭FUN暑假。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節下月將登場，縣府以童玩節為主軸，規畫9條遊程、住宿趣、店家優惠等，邀民眾到宜蘭FUN暑假。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節下月將登場，縣府以童玩節為主軸，規畫9條遊程、住宿趣、店家優惠等，邀民眾到宜蘭FUN暑假。圖／宜蘭縣政府提供

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