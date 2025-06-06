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想提高發票中獎機率？財部統計揭8成都靠「這一招」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部賦稅署統計，今年3-4月期統一發票有106位幸運兒對中大獎。圖／AI生成
財政部賦稅署統計，今年3-4月期統一發票有106位幸運兒對中大獎。圖／AI生成

今年3至4月期統一發票已於5月25日開獎，這期共開出106位大獎得主，總獎金突破2.1億元。財政部統計資料顯示，其中有81位是用「雲端發票載具」對中獎項，包括特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬獎，等於近八成中獎者都靠載具中大獎，可見「存雲端、好運到」不是喊假的。

財政部表示，這期統一發票中，載具中獎最多的是「手機條碼」，共有40張，其次是「會員載具」31張、「跨境電商」3張、「儲值卡（原電子票證）」1張、「公用事業載具」4張、「信用卡載具」也中2張。

財政部強調，由於手機條碼具有「共通性」，可整合其他載具的發票，不僅方便管理，還可透過財政部發票平台設定領獎帳戶，中獎獎金會自動匯入，省去跑銀行領錢、繳印花稅的麻煩。

為鼓勵民眾將發票存在雲端，財政部提醒，目前只要在超商繳納水電瓦斯費時出示手機條碼，也能將公用事業發票儲存在雲端，請民眾謹記「雲端發票四部曲」，下載發票APP、申請手機條碼、設定領獎帳戶與歸戶其他載具，不只省紙、省事，還能自動對獎、中獎即通知、獎金直接入帳，不怕發票不見，還多一次抽中雲端專屬獎的機會。

雲端發票專屬獎每期多達30組百萬元獎、1.6萬組2千元獎、10萬組800元獎與245萬組500元獎，對獎機會更多、獎金更豐富。

雲端 財政部 統一發票 手機 APP

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