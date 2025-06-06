醫美診所打牛奶針害女陷昏迷 北市衛生局稽查撲空

北市大安區醫美診所爆醫療爭議，一名女子上月底進行舒眠電波療程，在施打舒眠針後陷入昏迷。北市衛生局今說，昨得知新聞案件後積極聯繫診所，但撥打診所電話無人接聽，今上午前往稽查，現場未營業，無法進入，已聯繫負責醫師於下周一說明。

衛生局表示，經查法瑞診所於2022年5月19日經北市衛生局核准設立，目前有2位醫師執業登記，包含負責醫師吳紹琥。

衛生局說，昨日得知新聞案件後積極與診所聯繫，但撥打診所電話無人接聽。衛生局今日上午前往稽查該診所，現場未營業，無法進入，已開立陳述意見通知書請診所於今日14時至衛生局陳述，但對方仍未到場，衛生局已聯繫診所負責醫師下周一說明相關事項。

衛生局指出，媒體報導前尚未接獲相關陳情案件，今日上午接獲家屬陳情案件，按醫療事故預防及爭議處理法規定，醫療爭議當事人得檢具申請書，向當地所設置的醫療爭議調解會申請；當事人包含與醫療爭議有關的醫事人員、醫事機構、病人或其他依法得提起訴訟的人。

衛生局提到，調解申請受理後，將先形式審查，資料齊備後，45天內召開調解會議。衛生局會持續聯繫該診所說明，已主動與警察局大安分局偵查隊聯繫，該案目前由檢警介入調查，如有需協助調查，衛生局將積極配合辦理。

針對醫美診所，衛生局強調會加強4項措施，維護民眾就醫權益。一是每年督導考核基層醫療機構，考核項目包含診所是否有執行全身麻醉、診所醫事人員是否有取得有效期限急救證照、診所是否有執行美容醫學業務；二是「提供美容醫學服務診所之專案稽查計畫」，查核違規及高危診所。