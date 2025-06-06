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醫美診所打牛奶針害女陷昏迷 北市衛生局稽查撲空
北市大安區醫美診所爆醫療爭議，一名女子上月底進行舒眠電波療程，在施打舒眠針後陷入昏迷。北市衛生局今說，昨得知新聞案件後積極聯繫診所，但撥打診所電話無人接聽，今上午前往稽查，現場未營業，無法進入，已聯繫負責醫師於下周一說明。
衛生局表示，經查法瑞診所於2022年5月19日經北市衛生局核准設立，目前有2位醫師執業登記，包含負責醫師吳紹琥。
衛生局說，昨日得知新聞案件後積極與診所聯繫，但撥打診所電話無人接聽。衛生局今日上午前往稽查該診所，現場未營業，無法進入，已開立陳述意見通知書請診所於今日14時至衛生局陳述，但對方仍未到場，衛生局已聯繫診所負責醫師下周一說明相關事項。
衛生局指出，媒體報導前尚未接獲相關陳情案件，今日上午接獲家屬陳情案件，按醫療事故預防及爭議處理法規定，醫療爭議當事人得檢具申請書，向當地所設置的醫療爭議調解會申請；當事人包含與醫療爭議有關的醫事人員、醫事機構、病人或其他依法得提起訴訟的人。
衛生局提到，調解申請受理後，將先形式審查，資料齊備後，45天內召開調解會議。衛生局會持續聯繫該診所說明，已主動與警察局大安分局偵查隊聯繫，該案目前由檢警介入調查，如有需協助調查，衛生局將積極配合辦理。
針對醫美診所，衛生局強調會加強4項措施，維護民眾就醫權益。一是每年督導考核基層醫療機構，考核項目包含診所是否有執行全身麻醉、診所醫事人員是否有取得有效期限急救證照、診所是否有執行美容醫學業務；二是「提供美容醫學服務診所之專案稽查計畫」，查核違規及高危診所。
三是在北市衛生局網站公告北市申請登記核准執行特定美容醫學手術的醫療機構；四是違反醫療法規定的診所經裁罰後，衛生局會在網站公告，必要時予以列管。
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