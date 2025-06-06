台鐵138周年推便當節活動 高鐵同時宣布更新菜色

台鐵公司6日舉辦「114年鐵路節（臺鐵138周年）慶祝大會」，並同時宣布6月6日至9日於臺北車站大廳歡慶鐵路便當節10周年，活動現場販售臺、日各式特色便當。台灣高鐵也在今日宣布「高鐵便當」盒蓋全新設計，同時更新菜色。

會中交通部長陳世凱、政務次長伍勝園、各級長官、國內外軌道業者及十餘家與臺鐵締結友好關係之日本鐵道業界代表親臨大會共襄盛舉，祝賀臺鐵138周年生日快樂，慶祝大會頒發「臺鐵之友」、「優良志工」、「服務滿40年資深人員」及「績優人員」獎項，以表揚對鐵路盡心盡力、奉獻良多的同仁，並向各位受獎的台鐵人致上最崇高的敬意。

台鐵喜迎138周年，全台多個車站均舉辦鐵路節慶祝活動，邀您一起歡慶整個6月，包含各種表演活動、觀光列車攝影展、鐵道文物展、捐血活動、有獎徵答及各式宣導等，結合在地文化與鐵道特色，請大家一同感受鐵路節的歡樂氣氛。

另6月6日至9日於臺北車站大廳歡慶鐵路便當節10周年，活動現場販售臺、日各式特色便當。各車站商場也提供旅客憑臺鐵當日乘車票根，於特定商家消費可享有優惠外，並推出滿額贈品等活動（詳情請上本公司粉絲專頁查詢），歡迎民眾踴躍參與。

台鐵作為公共運輸重要的一環，改革仍在繼續進行中，不斷致力於提升安全、準點與服務品質，力求為旅客帶來更優質的搭乘體驗。未來臺鐵將持續投入設備汰換、升級，並逐步提升員工待遇福利，朝向打造黃金十年、邁向永續經營之幸福企業願景穩步前行。

此外，台灣高鐵公司攜手高雄空廚參加第10屆「鐵路便當節」，現場銷售3款全新口味的高鐵便當，包括「嘉義風味雞肉飯佐櫻花蝦金瓜炊粉」、「古早味肉燥排骨飯」及「三杯杏鮑菇佐燕麥飯」，搭配全新大富翁主題的盒蓋設計，從味覺到視覺都帶給旅客耳目一新的感受；3款新便當預計自7/1起於午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市（供餐車次詳高鐵企業網站），每個售價120元，歡迎旅客選購嘗鮮。

第10屆「鐵路便當節」6日起至9日在臺北車站大廳熱鬧登場，想要提前品嘗全新「高鐵便當」的旅客，可在便當節期間前往高鐵攤位選購，現場還可享優惠價100元，並加贈高鐵瓶裝水乙瓶；此外，現場還可買到「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品福袋（每個750元），以及多樣高鐵紀念商品，搭配高鐵便當一起購買再享優惠價，數量有限、售完為止。

同時，為感謝旅客對「高鐵便當」的支持，便當節期間凡於高鐵攤位購買便當或聯名商品，當日發票累計滿400元，即可獲得1次抽獎機會，滿800元獲得2次抽獎機會（以此類推），就有機會抽中：高鐵免費乘車票兌換券、高鐵聯名手機掛繩、高鐵黑色腰包等好禮，買越多中獎機會越大。