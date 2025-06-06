連日大雨影響 台東最美星空首場音樂會延至7/13
受到連日大雨影響，台東縣政府宣布，原訂7日在台東縣東河鄉舉辦的「台東最美星空」系列活動首場音樂會，將延後到7月13日舉行。
至於台東第2場最美星空音樂會，已知將如期在6月14日於卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉行。
台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天下午告訴中央社記者，原訂6月7日在東河鄉金樽陸連島沙灘登場的2025年「台東最美星空」系列活動首場音樂會確定取消。
他說，因受到連日大雨影響活動場域使用狀態，考量整體觀賞品質，及維護所有參與民眾及演出人員安全，經審慎評估，該場次活動將延後到7月13日在原場地舉辦。
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