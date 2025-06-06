晚生時代 一個都不能少 健保放寬安胎藥給付

韓劇《機智住院醫師生活》描述產婦歷經產後大出血、失溫、失去意識的緊急搶救，以及孕婦面臨早產挑戰的安胎情節，真實反映了臨床上的挑戰與艱辛。台灣婦產科醫學會呼籲，我國在每3名產婦就有一位是超過35歲的高齡產婦，現在己經進入晚生時代，孕婦應落實定期產檢，並與醫療團隊制定妊娠與分娩風險管理策略，確保母嬰安全。

具早產病史、雙胞胎妊娠、子宮頸閉鎖不全、妊娠高血壓、感染或陰道出血者，皆屬高風險族群；根據國健署先前統計，35歲至39歲孕婦，早產比率達12.7%，較25歲至29歲的8.4%還要高。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，面對早產危機，要穩定子宮收縮、延後分娩時機。健保署今年放寬含Atosiban成分的安胎藥給付條件，此為催產素受體拮抗劑，當孕婦對乙型交感神經受體促效劑，如ritodrine無效或副作用明顯時可以使用，也是首度納入無需藥物控制的孕期糖尿病與妊娠糖尿病孕婦納入給付，提供更具彈性的治療選項。

黃建霈指出，Atosiban針對催產素受體作用，可抑制子宮收縮，嚴重副作用發生率較低，耐受性良好。再者，考量28周前出生的極早產兒存活率偏低、後遺症風險高，最新規定明訂，24至28周孕婦可在第一線使用Atosiban，且不再限制每次懷孕僅能使用一次療程，臨床上更彈性，有助於延長妊周數、大幅降低新生兒併發症及死亡率。

另一方面，產後大出血（Postpartum Hemorrhage, PPH）是全球孕婦主要死因，指的是自然產出血量超過500毫升、剖腹產逾1000毫升；常見高風險族群包括高齡產婦、胎盤異常、多胞胎妊娠、子癲前症、羊水過多及凝血功能異常。

黃建霈說，預防性投藥是最有效的防線之一，在胎盤娩出後即刻施打包括催產素（Oxytocin）在內的子宮收縮劑，可顯著降低出血機率。高風險個案則可使用卡貝縮宮素（Carbetocin），此為世界衛生組織2018年列為預防產後大出血的優先用藥。