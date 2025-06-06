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男受膀胱過動症所苦 慘成「一夜七次尿」的「驚死郎」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
膀胱過動症四大症狀，頻尿、尿急、夜尿、急迫性尿失禁。圖／振興醫院提供
膀胱過動症四大症狀，頻尿、尿急、夜尿、急迫性尿失禁。圖／振興醫院提供

40多歲男子小西，常尿急憋不住，只得塞毛巾在褲襠，更是有頻尿困擾，被老婆笑不是「一夜七次郎」，而是「一夜七次尿」的「驚死郎」；小西在老婆督促下就醫，發現自己是「重度」膀胱過動症，在經過生活型態調整、藥物治療後，大幅改善生活品質。

膀胱過動症是指非其他病因造成的尿急，可能合併急迫性尿失禁，同時經常合併頻尿與夜尿。振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰表示，診斷膀胱過動症最重要是排除其他潛在的疾病，例如感染、結石、尿路癌症等，後續則是針對患者症狀的嚴重程度與不同面向進行治療。

「膀胱過動症症狀評估表」（overactive bladder symptoms score , OABSS）是膀胱過動症診斷與治療的重要工具。蔡昇翰說，評估表分成頻尿、尿急、夜尿、急迫性尿失禁四個面向，讓醫師了解患者的困擾面向與嚴重程度，診斷標準總分3至5分為輕度；6至11分為中度；12分以上則為重度。

膀胱過動症盛行率相當高，約在11至16%之間，並且盛行率會隨年齡上升而增加。蔡昇翰表示，患者因為難控制的頻尿、夜尿與尿急感，會造成日常生活影響，例如睡眠障礙、避免社交、影響工作表現等，甚至也會減少性生活。

治療主要有三種方式，依照嚴重程度，以及患者狀況搭配選擇。蔡昇翰說，「生活型態調整與骨盆膀胱訓練」為出門前或睡前減少飲水，以免發生尿急或急迫性尿失禁，同時避免攝取咖啡因，咖啡因會刺激膀胱收縮，對於有頻尿、尿急、夜尿的人來說，咖啡因會加重上述的症狀。患者也可以進行自我訓練，當有急尿感時轉移注意力，稍等5至10分鐘再去解尿。

「口服抗膽鹼藥物或乙型促效劑」，蔡昇翰指出，這兩類藥物能放鬆膀胱、減少膀胱內壁平滑肌收縮，建議病人諮詢泌尿科醫師，若是服藥後發生解尿困難的狀況，也請盡快回診就醫、調整用藥。「侵入性治療」例如，膀胱肉毒桿菌注射、神經調節技術，以及膀胱過大或尿液分流手術等，請與泌尿科醫師討論適合自己的治療方針。

膀胱過動症可透過日常生活訓練改善。圖／振興醫院提供
膀胱過動症可透過日常生活訓練改善。圖／振興醫院提供
膀胱過動症症狀評估表，分成頻尿、尿急、夜尿、急迫性尿失禁四個面向，總分3至5分為輕度；6至11分為中度；12分以上則為重度。圖／振興醫院提供
膀胱過動症症狀評估表，分成頻尿、尿急、夜尿、急迫性尿失禁四個面向，總分3至5分為輕度；6至11分為中度；12分以上則為重度。圖／振興醫院提供

頻尿 過動症 患者

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